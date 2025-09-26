US2000 retrocede desde máximos
Los futuros de EE.UU. comenzaron la semana en verde, sin embargo, después del inición de la sesión de contado a las 02:30 GMT, los...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los futuros de EE.UU. comenzaron la semana en verde, sin embargo, después del inición de la sesión de contado a las 02:30 GMT, los...
Nasdaq en máximos históricos, Dow Jones sometido. EE. UU. Ampliará las restricciones de viaje Las acciones de...
Las acciones de AMC Entertainment (AMC.US) aumentaron un 40% en la preapertura después de que la cadena de cines más grande del mundo recaudara...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario a cargo de Pablo Gil donde analizamos la situación actual de los mercados. Conéctate con nosotros...
Ethereum alcanzó un nuevo récord histórico. El precio se acerca al límite superior del canal ascendente El número...
El índice alemán inició la sesión de hoy con descensos y en las siguientes horas la venta está cobrando impulso. Al...
Los inversores recibirán informes de resultados muy esperados esta semana, ya que algunos de los principales nombres del sector tecnológico...
Nuevo análisis de XTB. Bankiner prevé sacar bolsa Linea Directa durante el 2021. Aunque en sus planes estuviera hacerlo en 2020, la pandemia...
Los estados de ánimo de aversión al riesgo se pueden detectar en Europa al comienzo de una nueva semana. Los principales índices de...
Los mercados europeos retroceden DE30 cae por debajo del soporte en 13,875 ptos. Bayer demandado por accionistas por caso Roundup Los...
El maíz experimentó la mayor venta en 17 meses el viernes pasado. Curiosamente, es difícil señalar un factor que podría...
Muy buenos días a todos: Comenzamos la semana con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar a...
Las acciones de Qutoutiao Inc (QTT.US) subieron un 61% el jueves. Inicialmente, no hubo noticias oficiales detrás del aumento en las acciones de...
Se espera que los mercados europeos abran al alza Biden hablará sobre la fabricación en EE. UU. por la noche Lagarde y Bailey...
Las acciones de Asia cotizaron al alza durante la primera sesión de la semana. Nikkei ganó casi un 0,7%, S & P / ASX 200 alrededor...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas estes ciclo especial de seminarios junto a nuestros expertos y conoce los instrumentos que podrían...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario con 4 grandes traders profesionales, quienes te enseñarán cuáles serían...
Joe Biden prestó juramento como el 46 ° presidente de los Estados Unidos esta semana y los inversores ahora canalizan su atención hacia...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. aumentaron a 4,35 millones de barriles en la semana que terminó el 15 de enero, despuçes de una disminución...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor