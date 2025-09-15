Crudo bajo presión: aranceles, OPEP+ y un cambio de régimen en los mercados energéticos
El desplome del petróleo tras el anuncio de los aranceles de Estados Unidos el pasado 2 de abril ha sido significativo, aunque no del todo inesperado....
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
"Es necesario un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la eurozona en abril", comentó Gediminas Simkus, del Consejo de Gobierno...
El Índice de Optimismo Empresarial de la NFIB de EE. UU. cayó a 97,4, por debajo del pronóstico de 99 y del valor anterior de 100,70....
El yuan chino regresa hoy a un mínimo histórico después de que el Banco Popular de China (PBOC) debilitó el tipo de cambio...
Los futuros del Nasdaq 100 suben casi un 1% hoy. Si bien se han recuperado ligeramente del mínimo de ayer, cerca de los 17.600 puntos, es difícil...
Los mercados europeos se muestran optimistas en general, mientras los inversores esperan la próxima decisión del presidente Trump. El índice...
El sentimiento del mercado es ligeramente más positivo hoy, aunque el calendario macroeconómico es muy ligero y es improbable que impulse...
La recuperación de los futuros de los índices estadounidenses, que hoy suben entre un 0,6% y un 0,9%, impulsó la confianza durante...
El ETF Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS (TRXL.DE) ha registrado un sólido desempeño en lo que va del año, impulsado por el...
Los índices estadounidenses experimentaron fuertes oscilaciones, con el US500 cayendo un 4.7% antes de subir un 3.4% y luego retroceder nuevamente...
El presidente Trump intensificó su guerra comercial con China el lunes, amenazando con imponer un arancel adicional del 50% a las importaciones...
Las acciones de Strategy Inc. cayeron un 5% este lunes luego de que la compañía anunciara una pérdida no realizada de USD 5.900 millones...
El peso mexicano retrocede un 1.1% en la jornada del lunes, en un entorno marcado por crecientes tensiones comerciales globales y presiones inflacionarias...
Asesor principal de la Casa Blanca, Hassett: Trump estaría considerando una pausa de 90 días en los aranceles, excepto para China (actualización:...
La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está alcanzando niveles...
El CEO Jamie Dimon advirtió que los aranceles “aumentarán la inflación y elevarán la probabilidad de una recesión”...
Situación general del mercado: Las acciones europeas comenzaron la semana con una fuerte caída después de que China anunciara aranceles...
