ANÁLISIS DE ACCIONES: IBM en resistencia tras sus resultados
Nuevo análisis de XTB. IBM publicó unos resultados positivos pero descafeinados. Aunque mejoró las estimaciones del mercado, salvo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Nuevo análisis de XTB. IBM publicó unos resultados positivos pero descafeinados. Aunque mejoró las estimaciones del mercado, salvo...
Los índices estadounidenses bajo presión Flash Markit PMIs por encima de las expectativas Las acciones de IBM (IBM.US)...
Nordea emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
El dato de PMI manufacturero de EEUU asciende a los 59.1 puntos en el mes de enero, desde los 57.1 registrados en diciembre (batiendo las expectativas...
Corrección general del mercado de cifrado Blackrock invertirá en Bitcoin CME Group lanzará Ether Futures el 8 de...
Los FAANG stocks donde incluimos a Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y como no también a Microsoft y Tesla están en un punto crítico....
Se pueden observar estados de ánimo de riesgo en los mercados globales el último día de negociación de la semana. Tanto las...
En 15 minutos iniciamos nuestro seminario de cierre de semana con Pablo Gil donde revisamos más importante de la semana como datos macroeconómicos...
Comercio del mercado europeo a la baja después de PMI mixtos DE30 cae por debajo de 13,800 ptos Siemens, Volkswagen y ProSiebenSat...
Nuevo análisis de XTB. Intel publicó sus resultados y estos fueron reflejados en su cotización. Mejoró tanto su propia guia...
La recuperación del mercado del oro se detuvo recientemente y el precio del metal precioso retrocedió un poco. Podemos observar una prueba...
Los índices Flash PMI de Francia y Alemania se publicaron a las 8:15 am GMT y a las 8:30 am GMT respectivamente. Aspectos destacados de los informes: Francia Fabricación:...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la apertura de mercados europeos, ¿qué habrá pasado que pueda afectar a mis inversiones?
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Publicaciones Flash PMI de Europa y Estados Unidos Joe Biden pronunciará un...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. S&P 500 ganó un 0,03%, Dow Jones cayó un 0,04%,...
Bitcoin ha estado pasando por un momento difícil recientemente. La criptomoneda más famosa inició un retroceso después de alcanzar...
Las acciones de United Airlines (UAL.US) cayeron más del 6% después de que la compañía publicara cifras trimestrales decepcionantes....
La electrificación es un tema muy popular entre los inversores del mercado de valores en los últimos tiempos. Las empresas que se centran...
El rally de las acciones estadounidenses se desvanece Los datos económicos de EE. UU., mejor de lo esperado Travelers (TRV.US)...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor