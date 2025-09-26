DE30 retrocede
Durante la sesión de ayer, el índice alemán DAX (DE30) rompió por encima de la línea de tendencia bajista local, lo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la Simulación de Trading a manos de Pablo Gil, aprende análisis técnico uno de...
En 10 minutos iniciamos nuestro seminario de Simulación Avanzada donde Pablo Gil nos enseñará como utilizar diferentes indicadores...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0.900 millones en la semana que terminó el 16 de enero, en comparación...
El BCE mantuvo su tipo de interés de referencia sin cambios como se esperaba ampliamente y adoptó un enfoque de esperar y ver después...
Nuevo análisis de XTB. Alphabet, la matriz de google, reacciona unos días antes de que conozcamos sus resultados el próximo 2 de febrero...
El par EURGBP está comenzando a perforar una zona de soporte muy importante aunque todavía no ha consolidado un cierre por debajo del nivel...
La reunión del BCE es la posición clave en el calendario de hoy y se espera la decisión a las 12:45 pm (GMT) y la conferencia comenzará...
Los mercados europeos cotizan ligeramente al alza DAX probó 14,000 pts pero no logró superarlos S&P eleva perspectivas...
Desde comienzos de este año he ido compartiendo con vosotros algunas ideas de trading. En este vídeo os muestro como he implementado yo dichas...
Nuevo análisis de XTB. Netflix presentó resultados y batió las estimaciones de subscriptores en un 23%. Subiendo en bolsa más...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los mercados europeos lanzaron las operaciones de hoy al alza después de que los índices de Wall Street lograron alcanzar nuevos máximos...
Se espera que los mercados europeos abran al alza Decisiones del Norges Bank, CBRT y ECB Intel e IBM publicarán resultados después...
Los índices estadounidenses registraron fuertes ganancias ayer y cerraron en máximos históricos. El S&P 500 ganó un...
La tasa de inflación de los precios al consumidor de Canadá cayó al 0,7% interanual en diciembre, y por debajo de las expectativas...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas CADCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
El Banco de Canadá ha dejado su tipo de interés sin cambios en 0.25% como se esperaba. El banco mantuvo su extraordinaria orientación...
