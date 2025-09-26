Las acciones de Alibaba suben un 8% en la primera aparición de Jack Ma en 3 meses
Las acciones de Alibaba (BABA.US) subieron más del 8% después de que Jack Ma, el multimillonario fundador del gigante chino del comercio...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
La tendencia alcista de las acciones estadounidenses continúa a medida que los detalles potenciales sobre un mayor apoyo a la economía estadounidense...
Biden asume la presidencia de los EE.UU. La candidata a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, insta a los legisladores a "actuar grande" Netflix...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario donde hacemos un análisis de los principales instrumentos del mercado con Pablo Gil. Conéctate...
El Banco de Canadá dejó sin cambios sus tipos de interés de referencia en el límite efectivo del 0,25%, como se esperaba ampliamente....
Nuevo análisis de XTB. IAG ha conseguido comprar Air Europa a Globalia a mitad de precio y además, no desembolsará los 500M€...
En la sesión de ayer, se observó un sólido crecimiento en el mercado de criptomonedas. Ethereum merece especial mención al...
Ethereum Empecemos el análisis de hoy con el Ethereum. El precio de esta criptomoneda alcanzó un máximo histórico en el...
Nuevo análisis de XTB. Hace dos días, nos despertábamos con la noticia de que Grifols está desarrollando un medicamento que...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba el promedio móvil de 200 horas BASF publicó sólidos resultados...
Podemos observar un fuerte movimiento alcista en el GBPUSD esta mañana. Al observar el intervalo H4, podemos ver que el par está probando...
El índice CHNComp chino ha estado operando en un movimiento ascendente pronunciado desde finales de diciembre de 2020. El índice está...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europea ¿qué habrá pasado que pueda afectar a mis...
Janet Yellen, ex presidenta de la Reserva Federal, se ha convertido en la candidata del presidente electo Joe Biden para secretaria del Tesoro. Ayer, la...
US100 dio un gran salto ayer, recuperando la mayoría de las pérdidas sufridas durante la corrección a la baja que comenzó el...
Se espera que los mercados europeos abran ligeramente al alza Día de la inauguración de Biden Se espera que el BoC deje las tasas...
Los índices de Wall Street finalizaron ayer al alza. El S&P 500 cerró con un alza del 0,81%, el Nasdaq ganó un 1,53% y el Dow...
Entramos en la temporada de resultados empresariales en EEUU, pero la realidad es que debería importarnos poco. Hace ya dos años que la bolsa...
En este episodio, Joaquin Robles y Pablo Gil analizan la actualidad económica, haciendo un repaso a cómo inicia 2021, y un breve repaso a...
