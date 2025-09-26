🤔 ¿Cuál será el instrumento estrella de 2021?
Evento Especial XTB - 23 de enero a las 16:00 Los mercados financieros se enfrentan a una nueva realidad y surgen las dudas de dónde invertir...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Evento Especial XTB - 23 de enero a las 16:00 Los mercados financieros se enfrentan a una nueva realidad y surgen las dudas de dónde invertir...
Los inversores podrían haber detectado algunas caídas bruscas en los mercados bursátiles mundiales durante la última hora cuando...
Las acciones de Western Union (WU.US) subieron más del 3% cuando la firma de transferencia de dinero anunció una prometedora asociación...
Nuevo análisis de XTB. A la espera de los resultado Q4 y FY de Paypal, las estimaciones indican que podría no cumplir los objetivos. Si a...
En 15 minutos damos inicio a un nuevo seminario de SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO donde te enseñaremos a leer el mercado. Conéctate...
Los mercados americanos abren al alza tras un largo fin de semana Janet Yellen se decanta por preparar un mayor actuación fiscal Tesla...
Al observar dos factores clave para los precios del oro, a saber, los rendimientos a 10 años de EE. UU. y el dólar estadounidense, uno...
Cacao: El último informe de ICCO mostró que el procesamiento final del cacao en 2020 fue menor de lo esperado debido a la pandemia...
TD Bank emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los...
Las acciones de Goldman Sachs (GS.US) subieron un 2,4% en la preapertura, por encima de los 308 dólares, ya que el banco de inversión publicó...
Los principales bancos de Wall Street iniciaron la semana pasada la temporada de resultados del cuarto trimestre. Además de los resultados del último...
El EURUSD cotiza cerca de la resistencia intradiaria marcada con una estructura local 1: 1 (rectángulos rojos) y reacciones de precios anteriores...
Los mercados europeos cotizan al alza el martes DE30 cayó después de una apertura más alta Las ventas de automóviles...
Nuevo análisis de XTB. Fiverr, el marketplace donde empresas y profesionales independientes hacen negocio, tiene unas estimaciones de resultados...
Muy buenos días: Comenzamos la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar a...
El precio del gas natural (NATGAS) cayó por debajo de $ 2.6 / MMBtu, desde el máximo reciente de $ 2.75 / MMBtu, ya que se esperan condiciones...
Ethereum cotiza un 10% más hoy y es la criptomoneda de mejor rendimiento. Echando un vistazo al intervalo H4, podemos ver que el precio ha superado...
Se espera que los mercados europeos abran al alza Janet Yellen testifica en el Senado Goldman Sachs y Netflix reportan ganancias Se...
Las acciones en Asia cotizaron al alza con Nikkei ganando 1.4%, S & P / ASX 200 agregando 1.2% y Kospi repuntando 2.6%. Los índices de China...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor