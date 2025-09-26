EL CANAL DE PABLO GIL: La Tasa Tobin
Este lunes entra en vigor la Tasa Tobin con la que se va a gravar con un 0.20% la compra de acciones españolas cotizadas que tengan una capitalización...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Este lunes entra en vigor la Tasa Tobin con la que se va a gravar con un 0.20% la compra de acciones españolas cotizadas que tengan una capitalización...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario a cargo de Pablo Gil, donde analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más...
Nuevo análisis de XTB. Wells Fargo publicó sus resultados Q4 y no consiguió mejorar las expectativas. Los inversores penalizaron al...
El calendario actual está relativamente vacío debido a la festividad en EEUU, con lo que es buen momento para echar un vistazo a los datos...
Los precios de los metales preciosos han registrado un notable retroceso durante la sesión asiática. No obstante, echando un vistazo al intervalo...
Las acciones de Carrefour (CA.FR) se desplomaron más del 6,0% después de que la empresa canadiense Couche-Tard abandonara su intento de adquisición...
Los mercados europeos se recuperan de las pérdidas nocturnas DE30 defendió 13.700 pts zona de apoyo Bayer explora si ayudar...
Nuevo análisis de XTB. JPMorgan publicó recientemente sus resultados Q4, mejorando las expectativas. Esto supone un revulsivo positivo sobre...
La plata, así como otros metales preciosos, experimentaron fuertes pérdidas durante el horario comercial asiático. Sin embargo, comenzaron...
Muy buenos días a todos: Damos la bienvenida a la semana con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda...
El viernes, el informe de confianza del consumidor de la UM, además de la caída, mostró un aumento en las expectativas de inflación...
Las acciones de ExxonMobil (XOM.US) cayeron el viernes casi un 5% después de que The Wall Street Journal informara que la SEC abrió una investigación...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Los mercados estadounidenses están cerrados por vacaciones Discurso del presidente...
Las acciones en Asia se negocian en su mayoría a la baja al comienzo de una nueva semana. El Nikkei cayó casi un 1%, el S & P / ASX...
Los Bancos Centrales siguen inflando la burbuja bursatil. Esta semana conocimos las minutas del BCE y también tuvo lugar la conferencia de prensa...
TD BANK emitió una recomendación para el GBPJPY . El banco recomienda vender en los siguiente niveles: Entrada(A precio mercado):141.17 Objetivo:136.00 Stop:...
Se acerca una gran semana para Estados Unidos, ya que la inauguración presidencial de Joe Biden tendrá lugar el miércoles. Las fuerzas...
Biden propuso un plan de estímulo de $ 1,9 billones Las ventas minoristas en EE. UU. vuelven a caer en diciembre Las acciones de JPMorgan...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor