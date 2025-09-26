Actualidad: La confianza del consumidor de Michigan por debajo de las expectativas
El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cayó de 80,7 pts revisados a la baja en diciembre a 79,2 pts en enero frente a los...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análisis de XTB. Jumia, lider en el sector de e-commerce en África por su situación monopolística, se encuentra retesteando...
El BCE hace un llamamiento a la regulación de Bitcoin a nivel global Las "manos fuertes" continúan comprando Ethereum, pese...
Los datos de ventas minoristas de Estados Unidos para diciembre se publicaron a la 1:30 pm GMT. El informe resultó ser más débil de...
En 15 minutos damos inicio a un nuevo cierre de semana con Pablo Gil para hablar de los temas más importantes que sucedieron en la semana. Conéctate...
La renta varaiable en Europa retrocede, al igual que lo hacían los futuros sobre índices de EEUU al cierre de ayer. Hoy, los inversores están...
Nuevo análisis de XTB. La compañía lider mundial en el e-commerce ha encontrado soporte clave entorno a los 3100$ por acción,...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 rebota en el límite inferior del rango de negociación Daimler limitará...
DE30 se está recuperando esta mañana del descenso nocturno. Sin embargo, mirando un marco de tiempo bajo (M5), podemos ver que el índice...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron un 1% ayer después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras...
Se espera que los mercados de valores europeos abran a la baja Las ventas minoristas en EE. UU. se mantienen sin cambios mes a mes Citigroup,...
Los principales índices estadounidenses finalizaron ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,38%, el Dow Jones bajó un 0,22% y...
El DAX cotiza cerca de máximos históricos pese a que la situación económica dista de ser buena. En este vídeo explico...
Se espera que Biden revele más detalles sobre el plan de ayuda COVID-19 Solicitudes de desempleo en Estados Unidos muy por encima de las expectativas Las...
Resumen: La OPEP no cambia significativamente sus previsiones de demanda La producción de diciembre aumentó en casi 0,3 mbd, Producción...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario donde te enseñamos a leer el mercado de manera profesional junto a Pablo Gil. Conéctate...
Aunque las actas de la última reunión del BCE publicadas hoy no sorprendieron a los mercados, el par EURUSD cayó poco después...
Nuevo análisis de XTB. Tras alentar a sus seguidores a asaltar el Capitolio, Donald J. Trump recibió un duro golpe por parte de las redes...
