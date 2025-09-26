Acción de la semana: Plug Power
Plug Power recuperó más del 100% en lo que va de año La empresa anunció 2 asociaciones importantes SK Group...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El partido Italia viva dejó la coalición gobernante italiana Elecciones instantáneas, el peor escenario posible, pero...
Ethereum es la criptomoneda más fuerte durante la sesión de hoy, ganando más del 4.5%. Ethereum se está poniendo al día...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,965 millones en la semana que finalizó el 9 de enero, en comparación...
Se acaban de publicar las actas de la reunión de diciembre del BCE. Todos los funcionarios del BCE coincidieron en que aún se necesita apoyo...
Nuevo análisis de XTB. Telefónica ha vendido más de 30.000 torres a través de su fiial Telxius al gigante American Towers....
Los mercados europeos cotizan al alza el jueves DE30 prueba el área de 14,000 pts pero retrocede Egipto revisa acuerdo ferroviario...
Los futuros del azúcar se recuperaron recientemente de la línea de tendencia a la baja a largo plazo y hoy el precio regresó por encima...
Las operaciones de hoy en el mercado del petróleo comenzaron con un movimiento ascendente. Sin embargo, los compradores no lograron superar la resistencia...
La primera estimación del crecimiento económico alemán en 2020 se publicó a las 9:00 am GMT. Según el informe publicado...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Se espera que los mercados europeos abran ligeramente al alza Biden propondrá el plan de estímulo económico a las 0:15...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. S&P 500 ganó 0.23%, Nasdaq agregó 0.43%, Dow Jones...
En 10 minutos nuevo seminario donde hablaremos sobre cómo invertir con plataformas electrónicas, principios básicos del...
House moves to impeach Trump US inflation rate above expectations Urban Outfitters (URBN.US) stock plunged as sales decline US indices...
Las acciones de Intel (INTC.US) subieron un 10% a un máximo de seis meses después de que el fabricante de chips confirmara que está...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde te damos una explicación práctica de una metodología de análisis...
Gold Se observó un movimiento descendente masivo en el mercado de metales preciosos la semana pasada. El precio del oro hizo retroceder la resistencia...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 3,25 millones de barriles en la semana que terminó el 8 de enero, después de una disminución...
