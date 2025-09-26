Ultima Hora: El IPC de EE.UU. sube más de lo esperado
La tasa de inflación anual en los EE. UU. aumentó a 1.4% en diciembre desde 1.2% en el mes anterior y por encima de las expectativas del...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análisis de XTB. La marca del caballino rampante se encuentra en niveles de soporte dinámico tras el último máximo histórico...
El YEN ha alcanzado un nivel crítico contra muchos pares de forex. En este vídeo analizo la situación en el YEN Index, así...
Cada vez hay más síntomas de que a corto plazo la Bolsa puede corregir entre un 5 y un 10% y el Dólar se puede apreciar a corto plazo....
El precio del petróleo continúa con un movimiento ascendente iniciado a fines de octubre de 2020. A pesar del deterioro de la situación...
Las acciones de Telefónica (TEF1.ES) subieron un 10,0% después de que la empresa anunciara que venderá sus antenas de telefonía...
Nuevo análisis de XTB. La marca histórica está en espera de confirmación de soporte para relanzar su continuidad alcista de...
Los mercados europeos cotizan ligeramente al alza DE30 prueba el promedio móvil de 50 horas que marca el punto medio del rango de...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los mercados europeos abren planos Se espera que los demócratas de la Cámara voten hoy sobre el juicio político de...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer ligeramente al alza. S&P 500 ganó un 0.04%, Dow Jones agregó un...
La cámara de Estados Unidos votará el miércoles sobre el juicio político a Donald Trump Kaplan espera comenzar la...
Las acciones de Zoom Video (ZM.US) cayeron hasta un 6% antes de la apertura después de que la compañía de videoconferencias anunciara...
Al observar el par GBPUSD desde un punto de vista técnico, se puede ver que el precio de ayer rebotó en la zona de soporte en 1.3445 y hoy...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario donde te enseñamos a leer el mercado de manera profesional junto a Pablo Gil. Conéctate a través...
Maíz: El precio superó los 500 centavos el bushel por primera vez desde 2014 El rally actual es similar a las situaciones de 2007-2008...
Es cuestión de tiempo que la FED tenga que intervenir la curva de tipos para evitar la subida en el coste de financiación a largo plazo....
Los mercados cotizan con ritmo moderado en la sesión de hoy. La volatilidad en el área de criptomonedas también es baja, a excepción...
