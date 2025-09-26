Dax Alemán: Los índices borran las ganancias por rumores de un bloqueo generalizado
Los mercados europeos operan sin cambios DE30 cerca de mínimos diarios por rumores de bloqueo extendido Deutsche Bank puede...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El platino se cotiza más de un 3% más hoy después de una prueba de un nivel de soporte importante a $ 1,000 por onza. Los metales...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Al comienzo de la sesión de hoy, se intensificó la liquidación en el mercado del oro. Sin embargo, durante la noche el precio tocó...
Los mercados europeos se ven ligeramente al alza Los demócratas votarán la resolución de la 25a Enmienda 6 discursos...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja y las acciones tecnológicas recibieron el mayor impacto. El S&P...
Los demócratas estadounidenses avanzan con el segundo juicio político del presidente Trump. Biden dijo que el paquete económico...
Las acciones de NIO (NIO.US) subieron más del 10% después de que el director ejecutivo del fabricante chino de vehículos eléctricos,...
Después de la apertura de la sesión de hoy en EE.UU., podemos observar fuertes caídas en las acciones de Twitter. La compañía...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la Visión de Mercados a manos de Pablo Gil en un día con gran volatilidad ¿que nos...
Goldman Sachs ha anticipado durante mucho tiempo precios más altos de las materias primas. El año pasado, el banco indicó que dentro...
Los demócratas intentarán destituir (impeachment) a Trump antes del final de su mandato Es poco probable que se aplique la...
Las acciones de JD (JD.US) subieron un 4,5% a un máximo histórico después de que el minorista de artículos deportivos del Reino...
El oro y otros metales preciosos retrocedieron durante la semana pasada, perdiendo todo lo ganado desde el inicio de 2021 y retesteando soportes fundamentales....
Airbnb (ABNB.US) estaba valorada en poco más de $ 100 mil millones en el momento de su debut en el mercado en la oferta pública inicial (OPI)...
El comienzo de 2021 ha traído consigo la continuación de las subidas en los mercados de valores y un sólido rebote en el mercado de...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 retrocede por debajo de los 14.000 ptos. Commerbank para impulsar provisiones para préstamos...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) alcanzaron un nuevo récord con las fuertes transacciones el viernes, y el valor de mercado del fabricante...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
