Calendario Económico: Las relaciones EE.UU-China de nuevo en el foco
Los estados de ánimo sin riesgo se pueden detectar en todo el mundo Biden presentará paquete económico el jueves La...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
A pesar de los nuevos registros en los índices y el aumento de los precios del PETRÓLEO, fue Bitcoin y los llamados "alts" (como...
Las acciones en Asia cotizan a la baja al comienzo de una nueva semana. El S & P / ASX 200 cayó un 0,9%, el Kospi bajó un 0,1% y los...
nuevos máximos históricos en mundo financiero Nóminas no agrícolas muy por debajo de las expectativas Micron...
El Dólar lleva meses depreciándose, pero las señales técnicas de corto y medio plazo comienzan a indicar que es muy probable...
Bitcoin rompió el nivel de $ 40,000 por primera vez Stellar subió un 200% desde principios de año US OCC dice que los...
El informe NFP de diciembre, publicado hoy a las 14:·0h (GMT+1) ha sido clave en la jornada de hoy. A continuación se muestran los...
El USD retrocede ligeramente en su avance, al abrigo de los datos de empleo de diciembre en EEUU, los cuales serán publicados a las 14:30h (GMT+1)....
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 supera los 14.000 pts por primera vez Lufthansa recaudó 500 millones de euros refinanciando...
Nuevo análisis de XTB. En este especial de 3 videos sobre el mejor sector del Ibex35 en 2020, comentamos los principales valores, su desempeño...
Tanto oro como plata han reflejado una pequeña caída al inicio de la sesión europea. El oro ha retrocedido desde 1905 USD hasta 1875...
El mercado europeo, con tinte alcista El informe NFP de empleo en EEUU (diciembre), a las 2:30 pm (GMT+1) Biden supuestamente...
Los índices americanos cerraron al alza la sesión de ayer. S&P 500 sumó +1.48%, Nasdaq ascendió +2.56% y Dow Jones...
Asalto al Capitolio, victoria del Senado del partido Demócrata que ahora controla el Gobierno al completo. Ciudadanos que respaldan a Trump entran...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) alcanzan nuevos máximos históricos tras el último análisis de mercado actualizado. RBC Capital...
El Congreso confirma la victoria de Biden Los demócratas ganaron las elecciones de segunda vuelta en Georgia Disturbios en el edificio del...
AHORA, seminario de Simulación de Trading en vivo con Pablo Gil, donde te enseñamos cómo utilizar diferentes indicadores técnicos...
El dato de ISM de PMI no manufacturero en EEUU ha ascendido a 57.20 puntos en diciembre, desde el dato previo de 55.9 (noviembre) y batiendo las expectativas...
