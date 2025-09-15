EURUSD - Recomendación de BNP Paribas (07.04.2025)
BNP Paribas Research ha emitido una recomendación para el par de divisas EURUSD. BNP recomienda abrir una posición larga en el par con...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El franco suizo (USDCHF: -1,5%) lidera hoy entre las monedas del G10, ya que los inversionistas están vendiendo dólares estadounidenses ante...
El precio de Bitcoin cae durante la mañana hasta los 74.500 dólares. Este descenso se debe principalmente a una ola de ventas en los mercados...
Informe de ventas minoristas en la Eurozona Intermensual: real 0,3%. Pronóstico 0,5%. Anterior -0,3%. Interanual: real 2,3%. Pronóstico...
El fin de semana no trajo calma a los mercados. La represalia de China, en forma de aranceles del 34% sobre todos los productos estadounidenses, reforzó...
La agitación del mercado debido a la política arancelaria de Trump está lejos de resolverse, por lo que los datos macroeconómicos...
Producción industrial en Alemania Producción industrial alemana: -1,3% intermensual. Pronóstico: -0,9% intermensual. Anterior:...
Las represalias arancelarias chinas del viernes intensificaron la caída en Wall Street (S&P 500: -6%, DJIA: -5,5%, Nasdaq: -5,8%, Russell 2000:...
La ola vendedora provocada por los aranceles de represalia no muestra señales de desaceleración, y los índices estadounidenses...
La escalada de la guerra comercial global ha relegado las últimas lecturas macroeconómicas a un segundo plano. Actualmente, la atención...
Las acciones de Nike Inc (NKE.US) subieron un 4,7% después de que el presidente Donald Trump informara sobre una 'llamada constructiva'...
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de dar inicio a la conferencia de prensa, comentando sobre las perspectivas económicas...
La caída impulsada por aranceles se acelera tras recortes en las previsiones de crecimiento Las represalias de China afectan a los...
El cobre cayó un 6,5 % durante la sesión, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 2024, en torno al retroceso de Fibonacci del...
Canadá – Datos de empleo correspondientes a marzo: Variación del empleo a tiempo completo: -62.000 (anterior: -19.700) Variación...
Nóminas no agrícolas en EE. UU.: 228.000 (Pronóstico: 140.000, Anterior: 151.000, Revisado: 117.000) Nóminas privadas:...
Situación general del mercado: Los mercados bursátiles europeos se han desplomado tras el anuncio de China de imponer aranceles de represalia...
El sentimiento en Wall Street se mantiene extremadamente negativo tras el anuncio de China de imponer un arancel del 34 % a todas las importaciones procedentes...
Los futuros de los índices de Wall Street registran ligeras caídas, con el Russell 2000 liderando el retroceso (-4,1 %), seguido por el Nasdaq...
