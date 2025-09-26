✨ Wall Street abre en cifras récord 📈
Hoy, se ha confirmado el predominio de los Demócratas tras ganar las elecciones en el Senado de Gorgia. Adicionalmente, Biden ha sido oficialmente...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Publicación del informe de NFP el viernes, 1:30 pm GMT. El mercado espera un aumento de 100k en las nóminas no agrícolas. ADP...
Los sectores cíclicos elevan las expectativas de un gran gasto en infraestructura Se espera que las ganancias de Caterpillar crezcan...
El número de solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU ha sido de 787.000 en la semana finalizada el 2 de enero, en comparación con...
TD BANK ha emitido recomendación para el par de divisas EURUSD. La entidad recomienda tomar posición corta en el par mencionado,...
Bitcoin ha escalado por encima de los 37000 USD, alcanzando un nuevo máximo histórico en 37550 USD, gracias al optimismo de inversores acerca...
Los mercados europeos abren al alza pero luego se frenan DE30 frena el avance por delante de los 14.000 ptos. Delivery Hero venderá...
Nuevo análisis de XTB. En este especial de 3 videos sobre el mejor sector del Ibex35 en 2020, comentamos los principales valores, su desempeño...
El mercado europeo, arrancando al alza Los índices se recuperan de sus caídas de ayer, ligadas al asedio en el Congreso de...
Los índices en EEUU cerraron al alza la sesión de ayer. S&P 500 sumó +0.57%, Dow Jones +1.44% y Russell 2000 creció +3.98%....
Elecciones de desempate del Senado de Georgia Las acciones de First Solar (FSLR.US) cayeron un 5% por la rebaja de los analistas Los índices...
¡Ya estamos en directo! Ciclo especial con Pablo Gil Segunda sesión del ciclo de seminarios con Pablo Gil en el que veremos como...
Platino: La plata, y el platino, no lograron un rebote tan significativo en los últimos años como lo fue en el caso del oro. La...
Los mercado europeos cotizan de manera mixta DE30 intenta batir los 13,700 ptos. Dialog Semiconductor mejoró las previsiones...
Los mercados europeos aperturan la sesión más o menos planos. La OPEP + se vuelve a reunir hoy. La fabricación...
Los índices estadounidenses cerraron la jornada de ayer con caídas significativas. El S&P 500 cayó un 1,48%, el Nasdaq bajó...
Las acciones estadounidenses comienzan 2021 con nuevos récords TESLA (TSLA.US) entregó un récord de 499,550 vehículos...
Hasta hace poco, todo indicaba que la OPEP mantendría la producción sin cambios en febrero respecto a enero (este mes la producción...
