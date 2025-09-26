Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. El Dow Jones cayó un 0,1%, el S&P 500 perdió un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. El Dow Jones cayó un 0,1%, el S&P 500 perdió un...
La Cámara aprueba un proyecto de ley para aumentar los cheques de estímulo a $ 2,000 US30, US100 y US500 cerca de máximos...
Las acciones de Boeing (BA.US) subieron ligeramente ya que el 737 MAX de Boeing transportará pasajeros de American Airlines desde Nueva York a Miami...
Cobre: El movimiento alcista se desaceleró en diciembre, pero cabe señalar que este commodity ha tenido un año fantástico....
Russell 2000 (US2000) claramente se queda atrás durante la sesión de hoy en Estados Unidos. El índice está cayendo un 2%, a...
Nuevo análisis de XTB. En este breve especial, comentamos el desarrollo de los mejores y peores índices bursátiles de las principales...
"En el puesto 3 de los 5 valores más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra Repsol. En este vídeo repasamos los...
Las acciones europeas se recuperan ante las esperanzas de estímulo estadounidense Archivos de Qualtrics propiedad de SAP para la OPI de EE....
En el puesto 3 de los 10 activos más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra el índice de renta variable estadounidense...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Como el calendario económico está casi vacío hoy, los titulares pueden jugar un papel importante. No hay estadísticas importantes...
El DE30 alcanzó hoy un nuevo máximo histórico, dado que el sentimiento de riesgo se vio impulsado por la expansión del estímulo...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El Dow Jones subió un 0,7% y alcanzó un nuevo récord,...
El presidente Trump firma un paquete de estímulo. La renta variable mundial en verde. Tesla está listo para comenzar...
Las acciones de Alibaba (BABA.US) luchan por segunda sesión consecutiva, ya que la compañía todavía se encuentra bajo una enorme...
Nuevo análisis de XTB. En este especial, hacemos mención al Top5 mejores y peores valores del Ibex35 durante el 2020. La rotación...
A pesar de que la sesión de hoy en el mercado del oro comenzó con subidas, la zona de resistencia en $ 1900 resultó ser demasiado...
Ripple cayó al cuarto lugar en la calificación global del mercado de criptomonedas Los intercambios de criptomonedas continuaron eliminando...
"En el puesto 4 de los 5 valores más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra el Banco Santander. En este vídeo...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor