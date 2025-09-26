El Dax Alemán testéa máximos históricos
El presidente Trump promulgó la ley del paquete de ayuda pandémica de 2,3 billones de dólares Lanzamiento del programa europeo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
En el puesto 4 de los 10 activos más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra el par de Forex, EURUSD. En este vídeo...
Ripple ha ido perdiendo terreno rápidamente. El activo digital perdió casi la mitad de su valor en menos de una semana en medio del pánico...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los mercados del Reino Unido y Canadá cerrados El presidente Trump aprobó el plan de estímulo Es otra semana acortada...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión del jueves al alza. El Dow Jones subió un 0,2%, el S&P 500 subió un...
"En el puesto 5 de los 5 valores más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra el BBVA. En este vídeo repasamos...
En el puesto 5 de los 10 activos más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra el índice de renta variable estadounidense...
En el puesto 6 de los 10 activos más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra el petróleo WEST TEXAS. En este vídeo...
En el puesto 7 de los 10 activos más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra el ORO. En este vídeo repasamos los acontecimientos...
Los principales índices europeos cotizan en su mayoría al alza y la libra esterlina subió ya que el acuerdo comercial Brexit parecía...
El Banco Central de la República de Turquía elevó su interés de referencia al 17,00% mientras que los mercados esperaban aumentar...
El par GBP/USD extendió su impulso alcista después de superar la resistencia principal en 1.3600 a niveles no vistos desde mayo de 2018 ante...
En el puesto 8 de los 10 activos más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra el petróleo BRENT. En este vídeo...
American Airlines (AAL.US) confirmó ayer que todavía planea recuperar a los empleados despedidos y darles cheques de pago antes del 24 de...
Las acciones de Alibaba (BABA.US) se desplomaron más del 8,00%, luego de que el regulador del mercado de China comenzara una investigación...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada de nochebuena con la apertua de los mercados europeos ¿qué habrá pasado...
Es un día muy tranquilo en términos de publicación de datos macroeconómicos y muchos mercados permanecerán cerrados...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El Dow Jones subió un 0,4%, el S&P 500 subió un 0,1%...
