AHORA, seminario INTRODUCCIÓN A LAS INVERSIONES ONLINE, donde te enseñaremos los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El presidente Trump amenaza con no firmar el proyecto de ley COVID-19 Las solicitudes de desempleo en EE. UU. aumentaron menos de lo esperado Pfizer...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario donde analizaremos en directo cualquier activo que proponga la audiencia con el fin de desarrollar...
La libra subió más del 1% durante la sesión de hoy por las señales de que el Reino Unido y la UE están finalmente a...
El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. se revisó a la baja a 80,7 en diciembre desde un preliminar de 81,4...
RIPPLE Comencemos el análisis de hoy con el gráfico Ripple, ya que el precio de la criptomoneda se desplomó después de que...
El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo fue de 0,803 millones en la semana que terminó el 19 de diciembre,...
Los mercados europeos cotizan al alza el miércoles DE30 salta por encima de 13.500 ptos. HeidelbergCement evalúa la...
El pánico provocado por la nueva cepa de coronavirus descubierta en el Reino Unido no duró mucho. Los mercados europeos también miraron...
En el puesto 9 de los 10 activos más negociados a través de la xStation de XTB se encuentra la Libra contra el Dólar, GBPUSD. En este...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar a...
Los mercados europeos abren planos Solicitudes de desempleo, encuestas y datos del mercado inmobiliario de EE. UU. Publicación...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El Dow Jones cayó un 0,67%, el S&P 500 cerró un 0,21%...
El Congreso aprueba un paquete de ayuda COVID de $ 892 mil millones El crecimiento del PIB de Estados Unidos en el tercer trimestre se revisó...
Russell 2000 (US2000) es el que mejor desempeño está teniendo en la actualidad en la clasificación de los principales índices...
Goldman Sachs (GS.US) - Las acciones de los principales bancos estadounidenses subieron ayer después de que la Reserva Federal anunciara que permitirá...
¡Ya estamos en directo! Ciclo especial con Pablo Gil Se termina uno de los años con mayor volatilidad en los mercados financieros...
Las acciones de Peloton (PTON.US) subieron más del 12% después de que el fabricante de equipos de fitness anunció que comprará...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario donde podrás conocer la respuesta a preguntas como qué esperar de las bolsas para 2021, cuáles...
