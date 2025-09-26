El BoE mantiene los tipos de interés en mínimos históricos
El Banco de Inglaterra decidió adoptar un enfoque de esperar y ver durante su última reunión de política monetaria de 2020...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análisis de XTB. Merlin Properties que ha reducido su beneficio un 65%, afronta la mejora en el sentimiento inversor y las esperanzas de mejora...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba 13,700 pts y cotiza menos del 1% por debajo del máximo histórico Las...
Nuevo análisis de XTB. La SOCIMI Colonial ha mejorado sus beneficios y su estructura de caja y busca el apoyo del mercado con las esperanzas de...
El Bitcoin consiguió por primera vez ayer romper al alza la frontera de los 20.000 USD. No obstante, el movimiento alcista no se detuvo ahí,...
¡Muy buenos días! Damos comienzo a la jornada con la apertura de los mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda...
Los mercados europeos abren al alza SNB, Norges Bank y Bank of England anunciarán decisiones Se espera que la solicitud de desempleo...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. S&P 500 ganó 0.18%, Nasdaq agregó 0.50%, Dow Jones...
La reacción del mercado a la decisión de hoy del FOMC muestra que fue tratada como una agresiva. El USD ganó mientras que las acciones...
El FOMC publicó la última decisión de política monetaria. Los tipos se mantuvieron sin cambios en el rango de 0-0,25%. Tampoco...
Drive Shack (DS.US), la compañía estadounidense que ofrece servicios de entretenimiento relacionados con el golf, es una de las acciones...
En 5 minutos damos inicio al seminario donde te enseñaremos los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los...
Las acciones estadounidenses abrieron sin cambios, reunión del FOMC en el centro de atención. US100 prueba la línea...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario donde te daremos una explicación práctica de una metodología de análisis sencilla...
A las 3:30 pm GMT se publicó un informe semanal del Departamento de Energía de Estados Unidos sobre inventarios de petróleo. Inventarios...
Tras una publicación europea sólida por la mañana, ha llegado el momento de los índices PMI de EE.UU. para diciembre. Al igual...
Bitcoin acaba de alcanzar otro hito en su impresionante carrera en 2020. La criptomoneda subió a un nuevo máximo histórico por encima...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. de noviembre se publicaron a la 1:30 pm GMT. El dato resultó ser una decepción ya que se perdieron...
Los metales preciosos llevan inmersos en un proceso correctivo desde julio. Sin embargo, la plata está comenzando a dar señales claramente...
