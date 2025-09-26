El Dax Alemán rompe por encima de los 13.500 puntos por las esperanzas sobre el Brexit
Datos optimistas del PMI de Alemania y Francia El camino hacia el acuerdo comercial Brexit existe, dice EU Adidas (ADS.DE) considera vender su marca...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análisis de XTB. En esta revisión de AMD, confirmamos ruptura de resistencia y "pullback" en gráfico deH1, esto podría...
Se espera que el miércoles sea muy intenso en los mercados con el calendario lleno de eventos y la reunión del FOMC (decisión a las...
La libra esterlina subió un 0,4% después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijera que si bien no...
Las principales bolsas de Europa cotizan en verde el miércoles después de que los nuevos PMI de Francia y Alemania sorprendieran al alza....
Se acaban de publicar los PMI flash de diciembre de las principales economías europeas. Los datos franceses publicados a las 8:15 am GMT mostraron...
Muy buenos días: Damos comienzo a este miércoles con la apertura de los mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda...
Reunión del FOMC Cifras de PMI del sector privado de Europa y EE. UU. Datos de ventas de EE. UU. Es un día particularmente...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El Dow Jones subió un 1,1%, el S&P 500 subió un 1,3%...
¡Ya estamos en directo! Masterclass con Oscar Status ¿Qué vas a aprender? Oscar Status te enseñará como es...
Las acciones de Baidu (BIDU.US) subieron más de un 10% después de que la compañía anunciase que está considerando...
El Congreso continúa las negociaciones sobre otro paquete de ayuda económica. Los votos de los colegios electorales afirman la...
Plata: La plata se cotiza dentro de la zona de consolidación entre $ 22.00-22.80 y $ 25.5 por onza y actualmente evoluciona ligeramente mejor...
Nuevo análisis de XTB. NIO comunicó oficialmente una emisión de nuevas acciones por valor de $ 69 millones. Con ello busca financiar...
La producción industrial en los EE. UU. aumentó un 0,4% en noviembre con respecto al mes anterior y superó ligeramente las expectativas...
La plata es el metal precioso con mejor evolución de hoy. Tras este buen desempeño se hallan los altos niveles alcanzados por el EURUSD y...
Nuevo análisis de XTB. Inditex ha publicado sus resultados Q3 y aunque buenos, porque vuelve a beneficios, no consigue rebasar las expectativas...
El #nikkei rompio hace unas semanas una zona de techos que habían estado frenando los desarrollos alcistas desde hacía dos décadas....
