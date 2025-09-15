Previa NFP
El mercado laboral de Estados Unidos se enfrenta a un momento clave con la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) correspondiente...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
La República Popular China acaba de anunciar un arancel adicional del 34% sobre todas las importaciones procedentes de EE. UU., que entrará...
La incertidumbre persistente del mercado sigue presionando a la baja los índices de activos de mayor riesgo, y la transferencia de capital al mercado...
El dólar está recuperando terreno frente a otras divisas tras su mayor caída diaria desde 2022. Observamos que los inversores apalancados...
La situación en los mercados bursátiles mundiales sigue siendo tensa, e incluso la peor sesión desde el 16 de marzo de 2020 no ha...
Los datos recientes muestran que los pedidos industriales en Alemania han tenido un desempeño decepcionante. En febrero, los pedidos de fábrica...
El sentimiento en Wall Street se mantiene negativo, ya que los futuros del VIX subieron un 1,6% esta mañana, tras la peor sesión del S&P...
Los mercados de EE. UU. sufrieron su peor caída desde 2022 tras el anuncio masivo de aranceles por parte de Trump, lo que sorprendió...
Entre las empresas más afectadas por el anuncio de aranceles de Trump, destaca Nike (Nike Inc.), con una caída superior al 11 % en la jornada...
Los mercados petroleros sufrieron una fuerte liquidación el jueves, ya que el crudo registró su mayor caída desde 2020, impulsada...
Wall Street sacudida por los aranceles del "Día de la Liberación" en medio de temores de guerra comercial que desbordan los mercados Los...
Cambio en el almacenamiento de gas natural según la EIA: 29 mil millones de pies cúbicos (BCF) (Pronóstico: 27 BCF, Anterior:...
Estados Unidos – Datos ISM de marzo: Precios del sector no manufacturero: actual 60,9; previo 62,6 PMI no manufacturero: actual...
El amplio anuncio de aranceles del presidente Trump provocó un desplome de las acciones estadounidenses el jueves, con los futuros del S&P...
Hechos El índice US100 (Nasdaq 100) mantiene su tendencia bajista, intensificada por el anuncio arancelario de Donald Trump, lo que ha...
Estados Unidos – Datos de Empleo: Promedio de solicitudes semanales de subsidio por desempleo (4 semanas): actual: 223.000; anterior: 224.250 Solicitudes...
Johnson & Johnson está bajo presión tras un importante revés legal, luego de que un juez federal de quiebras rechazara por tercera...
Despidos en EE. UU. según el informe Challenger de marzo: 275.240 vs 172.020 en febrero En marzo, los empleadores estadounidenses anunciaron...
El EURUSD sube tras la publicación de las actas de la reunión de marzo del BCE, que confirman el enfoque gradual del banco central hacia...
El oro cae cerca de un 1 % hoy, situándose por debajo del nivel de los 3100 dólares. El amplio plan arancelario de Trump anunciado ayer ha...
