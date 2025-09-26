Apertura Americana: Wall Street abre a la baja ante las incertidumbres sobre los estímulos
Las negociaciones de estímulo se prolongan El jefe de la FDA dice que la agencia aprobará rápidamente la vacuna de Pfizer (PFE.US) Las...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El dato del sentimiento del consumidor publicado por la Universidad de Michigan ha reflejado un incremento desde los 76.9 puntos de noviembre a 81.40 en...
Bitcoin cotiza por debajo de los 18.000 dólares MassMutual: compró $ 100 millones en Bitcoin Grayscale: el fondo fiduciario...
AHORA, nuevo seminario a cargo de Pablo Gil "LOS MERCADOS RECIBEN MÁS ESTÍMULOS", donde hablaremos sobre el pronunciamiento de...
Caen los mercados europeos DE30 cae a 13,150 ptos. Lufthansa podría eliminar 1.000 puestos de trabajo piloto en 2021 Los...
Los estados de ánimo en los mercados de valores europeos en el último día de negociación de la semana son amargos. Los mercados...
Muy buenos días: Damos comienzo al último día de la semana con la apertura de los mercados europeos ¿qué habrá...
Los mercados europeos abren a la baja Segundo día de la cumbre de la UE Sentimiento del consumidor de Michigan para diciembre Los...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. El Dow Jones cayó un 0,23%, el S&P 500 cerró un...
Ayer tuvo lugar la reunión del Banco Central Europeo, #BCE, y volvió a apoyar a los mercados anunciando varias medidas adicionales de estímulo...
El Brent ha conseguido romper al alza la frontera de los 50 USD/barril por primera vez desde el pasado mes de marzo, reflejando así el optimismo...
Moderna (MRNA.US) anunció hoy que ha comenzado un ensayo clínico de fase 2/3 diseñado para posicionar su vacuna COVID-19 para su uso...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil "SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO", donde te enseñaremos a detectar las oportunidades...
Las solicitudes de desempleo aumentan más de lo esperado Los legisladores estadounidenses aprobaron un proyecto de ley provisional de financiación...
¡Ya estamos en directo! Disfruta del seminario semanal de Darío García dónde analizaremos las novedades de la semana...
Christine Lagarde, presidenta del BCE, presentó el estado mixto de la economía, mientras hablaba de las acciones tomadas por el banco en...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,853 millones en la semana que finalizó el 5 de diciembre,...
El BCE mantuvo su tipo principal de refinanciación sin cambios en el 0% como se esperaba. Los tipos de interés de la facilidad de crédito...
La reunión del BCE (decisión: 13:45h, conferencia: 14:30h) es el evento de mercado más esperado esta semana. Se espera que el Banco...
