📉 Bitcoin pierde los $18,000 ❗
Bitcoin cotiza a la baja por segundo día consecutivo. La criptomoneda más famosa ha caído por debajo del nivel de $ 18,000 hoy y continúa...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Muy buenos días a todos: Damos la bienvenida a la jornada con la apertura de los mercados europeos ¿qué habrá pasado que...
Las acciones de Stitch Fix (SFIX.US) abrieron ayer con una enorme brecha alcista tras la publicación de los resultados fiscales del primer trimestre...
Boeing (BA.US) podría ser visto como uno de los ganadores del llamado trading de rotación, que tuvo lugar en noviembre. Las acciones ganaron...
Durante la sesión estadounidense de ayer, solo se detectaron algunos movimientos menores en los mercados de valores. Echemos un vistazo a la situación...
El mercado europeo abre al alza Se espera que el Banco de Canadá mantenga los tipos sin cambios Boris Johnson se reunirá...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos...
Natural gas: A pesar de los pronósticos que sugieren una congelación, el clima en los Estados Unidos sigue siendo bueno La...
Los mercados europeos cotizan a la baja El DE30 opera dentro de un rango estrecho Munich Re presentó los objetivos a medio...
Los precios del oro experimentaron una corrección significativa en los últimos 3 meses, ya que los precios cayeron casi un 15% para probar...
Los mercados europeos abren ligeramente a la baja Johnson y von der Leyen sostendrán charlas en persona Se espera que el índice...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. El Dow Jones cayó un 0,49%, el S&P 500 cerró...
Nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China Aumento de las preocupaciones por el Brexit Nuevas restricciones en algunas partes de...
La semana pasada pudimos observar sólidos incrementos en el principal par de divisas. La tasa EURUSD alcanzó la zona de resistencia en 1.2150,...
Las acciones de Intel Corp (INTC.US) cayeron un 4,0% después de que Bloomberg informara que Apple Inc (AAPL.US) planea introducir una serie de nuevos...
Creciente tensión entre Estados Unidos y China Más restricciones en California Las acciones de Eastman Kodak (KODK.US) subieron un...
Los precios del gas natural continúan cayendo. El gas lanzó la sesión de hoy con una brecha de precios bajista y el precio continúa...
La mayoría de los índices europeos cayeron un 0,6% en las primeras operaciones del lunes y el FTSE 250, fue el mayor perdedor, que cayó...
