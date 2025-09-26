El DE30 se recupera de una bajada matutina y prueba un área de 13,250 pts.
Las acciones en Europa comienzan la semana a la baja DE30 se recupera del baño matutino Bayer firmó acuerdo con la...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los principales índices de EE. UU. Ignoran los datos laborales más débiles Los legisladores estadounidenses reanudan las conversaciones...
Vea este seminario web para aprender: Puntos clave del último informe de NFP Perspectivas del petróleo tras la decisión de...
Las acciones asiáticas se negociaron de forma mixta en la primera sesión de la semana. Nikkei cayó un 0,7%, S & P / ASX...
GBP es la divisa principal con peor desempeño al comienzo de una nueva semana. No se logró ningún avance en Brexit durante el fin...
Los mercados de valores europeos cotizaron a la baja esta semana. Se espera que el BCE impulse el estímulo el jueves y podría dar algo de...
Los mercados europeos abren a la baja Todavía no hay avances en el Brexit Los senadores estadounidenses se preparan para presentar...
Las acciones de DocuSign (DOCU.US) subieron más del 6% después de que la empresa de documentos electrónicos publicara resultados mejores...
En los últimos días, pudimos observar un fuerte repunte en el mercado de metales preciosos. Sin embargo, el oro alcanzó una zona de...
Informe decepcionante de las NFP Problemas de suministro de la vacuan de Pfizer (PFE.US) Las acciones de Marvell Technology (MRVL.US) caen después...
Nuevo análisis de XTB. Livent Corp. otra compañía dedicada en exclusiva al mercado del litio. Es proveedor de productos industriales...
La economía estadounidense ha visto crecer sus cifras de nuevos empleos en 0.245 millones en el mes de noviembre (muy por debajo de los 0.638 millones...
EEUU propone una nueva ley regulatoria para las "stablecoins" S&P Dow Jones, planeando inclusión de nuevos índices...
¡Ya estamos en directo! Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
La publicación macro clave del día (datos del mercado laboral de EE. UU. para noviembre) se publicará a la 14:30h. Los datos recientes...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario junto a Pablo Gil en "LA OPEP ACUERDA AUMENTAR 500k BARRILES POR DÍA", hablaremos de...
Nuevo análisis de XTB. Albemarle Corp, una de las principales cotizadas de litio, se sube al carro de las recuperaciones a pesar de que sus fundamentales...
Ambos grados de petróleo, Brent y WTI, cotizan un 2% más hoy después de que la OPEP + haya tomado una decisión sobre los límites...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 no supera la media móvil de 200 horas Alemania amplía el respaldo para las...
