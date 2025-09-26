Apertura de Mercados 4-12-2020
Muy buenos días a todos: Comenzamos la jornada del viernes con la apertura de los mercados europeos, ¿qué habrá pasado que...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Se espera que los mercados europeos bajen ligeramente Datos del mercado laboral de EE. UU. y Canadá Las noticias que dicen...
Los índices estadounidenses terminaron ayer cotizando al alza. El Dow Jones ganó un 0,29%, el Nasdaq un 0,23% y Russell 2000 un 0,52%....
Los futuros del gas natural cayeron más del 8% el jueves después de que los datos de la EIA mostraran una reducción mucho menor de...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron un 4% después de que Goldman Sachs mejorara su valoración del fabricante de automóviles eléctricos...
Las solicitudes semanales por desempleo no cumplen las expectativas Estados Unidos rompe récord diario de muertes por Covid-19 Las acciones...
El PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. cayó a 55,9 en noviembre desde 56,6 en el mes anterior, ligeramente por debajo de las expectativas de...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,712 millones en la semana que finalizó el 28 de noviembre, en...
Las acciones de Palantir se hunden tras los fuertes beneficios de noviembre La empresa debutó a finales de septiembre Crecimiento...
Invertir en el mercado conlleva un proceso meditado que incluye un análisis de corto, medio y largo plazo. Un análisis de la relación...
Los mercados europeos cotizan a la baja el jueves DE30 cae por debajo del soporte en 13,250 ptos. Deutsche Post espera un fuerte...
Largo camino por recorrer Empecemos por algún contexto. El mercado laboral de EE. UU. estaba en máximos de varias décadas antes...
Nuevo análisis de XTB. Palantir Technologies, la empresa que trabaja estrechamente con la Central de Inteligencia de EE.UU. salió recientemente...
Los precios del petróleo cayeron en picado tras el informe del Wall Street Journal. El informe afirma que la OPEP y sus aliados se están...
Muy buenos días a todos: Damos el comienzo a la jornada con la apertura de mercdos europeos ¿qué habrá pasado que pueda...
Los mercados europeos abren más o menos planos ISM no manufacturero de noviembre a las 3:00 p.m. Revisiones de datos del PMI europeo Se...
No hay forma de detener a los alcistas del EURUSD después de que hayan rebasado los niveles de 1.20, que no solo fue psicológico sino también...
