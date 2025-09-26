Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer ligeramente al alza. El S&P 500 ganó un 0,18%, el Dow Jones añadió...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las acciones de Palantir Technologies (PLTR.US) cayeron más del 12% después de que un analista de Morgan Stanley rebajase la calificación...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 0,679 millones de barriles en la semana que terminó el 27 de noviembre, tras una disminución...
Reino Unido aprueba el uso de la vacuna contra el coronavirus por la farmacéutica Pfizer (PFE.US) El informe de la ADP resulta decepcionante Salesforce...
EURUSD Comencemos el análisis de hoy con el gráfico EURUSD. Mirando el marco de tiempo semanal, podemos ver que el par rompió por...
Las acciones de Pfizer (PFE.US) y BioNTech (BNTX.US) de Alemania subieron un 3,9% y un 6,5% respectivamente en el mercado previo después de que...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EE. UU. en noviembre se publicó a la 1:15 pm GMT. Se esperaba que los datos mostraran un aumento...
Nuevo análisis de XTB. Zoom Video Communications, ha publicado sus resultados Q3 con unos ingresos y beneficios mejores de lo esperado. Sin embargo,...
Apertura de los mercados europeos mixto DE30 no logró volver a superar los 13,360 ptos. Daimler fabricará camiones...
La plata es una de las materias primas con mejor rendimiento en la actualidad y se cotiza un 10% por encima del mínimo del lunes. La plata continúa...
En este momento los inversores tienen una convicción extrema en dos trades: cortos en el dólar y largos en la bolsa. En este vídeo...
Tras más de 30 años como inversor profesional quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre las claves del éxito en el trading #exito...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar a...
La libra esterlina estuvo bajo una fuerte presión vendedora esta mañana tras un informe de Bloomberg. La agencia de noticias afirma...
Los mercados europeos abren ligeramente a la baja Segundo día de comparecencia de Powell en el Congreso Informe de empleo de ADP...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 ganó 1,13%, Nasdaq subió 1,28%, Dow Jones...
Las acciones de Zoom Video (ZM.US) cayeron más de un 13%, a pesar de que la empresa de tecnología de comunicaciones registró resultados...
EURUSD: el par logró superar el nivel de 1.2000 y se cotiza al nivel más alto desde abril de 2018. Esto se debe principalmente a la debilidad...
Petróleo: La decisión de la OPEP de extender el mayor recorte de producción se pospuso hasta el jueves 3 de diciembre. El...
