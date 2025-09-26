📊 SEMINARIO DE PABLO GIL
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la sesión en la que Pablo nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Pfizer (PFE.US) y BioNTech (BNTX.US) solicitaron autorización reglamentaria para su vacuna en Europa. S&P500 y Nasdaq alcanzan máximos...
Muy buenas tardes: Hoy a las 17:00 tendrá lugar el seminario de Pablo Gil dónde nos enseñará como utilizar diferentes...
El PMI manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) en noviembre disminuyó 57,5 desde 59,3 en el mes anterior. La lectura de hoy se situó...
Nuevo análisis de XTB. Grifols continúa con su plan estratégico de expansión geográfica. Tras los éxitos en EE.UU....
El #Nasdaq100 lleva en un proceso lateral mucho tiempo. En este momento está atacando la banda superior de lo que podríamos analizar como...
El oro ha estado fuera del foco de los inversores últimamente. Sin embargo, hoy se puede observar un fuerte repunte. El precio del oro rebotó...
Nuevo análisis de XTB. Italia ha multado a Apple por publicidad engañosa, respecto a la posibilidad de sumergir los terminales en agua. A...
Los mercados europeos se recuperan el martes DE30 se balancea cerca del mango de 13,400 pts Munich Re espera duplicar sus beneficios...
Las acciones del gigante de datos S&P Global Inc (SPGI.US) subieron más del 2.8%, tras el anunció de acuerdo de 44 mil millones de dólares...
Muy buenos días: Damos comienzo al mes de diciembre con la apertura de las bolsas europeas ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los futuros del S&P 500 (US500) y Nasdaq (US100) lograron recuperarse de las pérdidas de ayer y ambos índices se acercan a máximos...
Los mercados europeos abren al alza Publicación final de PMI de Europa Datos de ISM de fabricación de Estados Unidos El...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,46%, el Dow Jones cayó un 0,91%,...
Dow Jones se acerca a la mejor ganancia mensual desde 1987 Las acciones de Nikola (NKLA.US) caen un 20% después del acuerdo actualizado con...
Nuevo análisis de XTB. La condena a Cobra, subsidiaria de ACS por las cláusulas abusivas en los pagos a proveedores tuvo un leve efecto en...
Los inversores de Bitcoin han tenido que esperar cerca de tres años para presenciar un nuevo máximo histórico. Hoy, la popular criptomoneda...
El valor de los permisos de construcción en Canadá disminuyó un 14,6% en octubre a CAD 8,2 mil millones, tras un incremento revisado...
Serenity, el tan deseado protocolo de actualización de Ethereum, será puesto en marcha el próximo 1 de diciembre (mañana)....
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
