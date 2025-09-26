SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO CON PABLO GIL
Le invitamos al seminario : SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO CON PABLO GIL Puede seguir el seminario en este enlace:
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Le invitamos al seminario : SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO CON PABLO GIL Puede seguir el seminario en este enlace:
Las vacunas contra el coronavirus mejoran las perspectivas del sector de la aviación Reguladores de EE. UU. y Brasil aprueban...
Los precios de WTI y Brent aumentaron más del 30% solo en noviembre. El precio del WTI saltó por encima de los 45 USD por barril, mientras...
Tras un fuerte rally protagonizado por BITCOIN, otras principales criptos como RIPPLE, DASH o STELLAR han registrado fuertes subidas de precio...
En este vídeo he seleccionado los 10 pares de divisas que se encuentran en mi opinión en zonas críticas, o bien porque acaban de romper...
Las acciones de Remy Cointreau (RCO.FR) cayeron un 1,3% después de que el fabricante de bebidas francés publicara sus cifras de beneficios...
Se acaba de publicar el acta de la reciente reunión del BCE. La publicación no trajo mucha sorpresa. Durante la última reunión,...
Nuevo análisis de XTB. En este breve video, revisamos los niveles técnicos de PharmaMar. Actualmente cotiza en línea con el precio...
La cotización de los mercados europeos ha cambiado poco DE30 ha vuelto a la media móvil de 50 horas una vez más Liberty...
Debido al festivo de Acción de Gracias hoy Jueves 26 en Estados Unidos y el semifestivo de mañana Viernes 27, el horario de negociación...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo al jueves con la apertura de los mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Las acciones de Slack (WORK.US) subieron ayer más del 24% después de un informe del Wall Street Journal sobre que Salesforce (CRM.US)...
En los últimos días, hemos visto aumentos significativos en el mercado de las criptomonedas, incluido Ethereum. Mirando el gráfico...
La Reserva Federal publicó ayer las Actas de la última reunión del FOMC. Los funcionarios en esa reunión votaron para mantener...
Los mercados europeos abren ligeramente al alza Festivo por Acción de Gracias en EE. UU. Actas del BCE a las 12:30 p.m. GMT Los...
BITCOIN se desplomó hoy después de un rally de casi 3 meses en el que el precio de la criptomoneda se duplicó. La moneda se hundió...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El S&P 500 cayó un 0,16%, el Dow Jones bajó un 0,58%...
¡Ya estamos en directo! Masterclass ASTURTRADING: Cómo aprovechar los principales eventos corporativos. Explicamos como se debe actuar...
Las solicitudes semanales de desempleo aumentan inesperadamente Crecimiento del PIB de EE. UU. confirmado en un récord de 33,1% Las acciones...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor