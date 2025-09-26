Las acciones de Nordstrom se disparan un 17% por sorpresa tras los resultados
Las acciones de Nordstrom (JWN.US) aumentaron más del 17% después de que el minorista de lujo comunicara sorprendentemente beneficios en...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Le invitamos al seminario : Aprende las técnicas de Pablo Gil Puede seguir el seminario en este enlace:
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 0,754 millones de barriles en la semana que terminó el 20 de noviembre, después de un...
Nuevo análisis de XTB. En este segundo especial, condesamos los comentarios sobre las principales cotizadas del sector de vehículos de combustión...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,778 millones en la semana que terminó el 21 de noviembre,...
US100 Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico estadounidense: Nasdaq (US100). Al observar la situación técnica,...
Las acciones de Babcock International (BAB.UK) se desplomaron más de un 8,0% a principios de la sesión después de que el grupo de...
El petróleo rompe techos sgnificativos gracas a una mejora en las expectativas de recuperación económica. En este vídeo analizo...
Nuevo análisis de XTB. En este especial, condesamos los comentarios sobre las 4 principales cotizadas del sector de vehículos eléctricos...
Apertura de los mercados europeos mixto DE30 rompe por encima de la resistencia en 13,250 ptos. Deutsche Bank implementará...
Este vídeo analiza los 10 activos de materias primas más interesanes en este momento, o bien porque se están acercando a niveles críticos,...
Al observar los mercados en estos días, se pueden detectar rallyes y récords en casi todas partes. Dow venció los 30.000 ayer,...
¿Te lo perdiste? Vuelve a ver la Simulación de Trading de Pablo Gil, dónde el estratega nos enseñará como utilizar...
Buenos días: Damos el comienzo a la jornada con las aperturas de los mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los mercados europeos abren planos Avalancha de datos de EE. UU. Antes del Día de Acción de Gracias Publicación de...
Los índices estadounidenses subieron ayer. Dow Jones y S&P 500 cerraron en máximos históricos, ganando 1,54% y 1,62% respectivamente....
La administración Trump permite que comience la transición de Biden Nombramiento de Janet Yellen como Secretaria del Tesoro Las acciones...
El índice al contado del Dow Jones Industrial Average ha alcanzado recientemente un máximo histórico. En el caso de los futuros, por...
Las acciones de Hormel (HRL.US) cayeron casi un 4% después de que la compañía publicara cifras trimestrales decepcionantes. Los beneficios...
