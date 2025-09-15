⌚ Boletín Diario de Mercados
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones de la mayor compañía naviera del mundo, la danesa AP Moeller Maersk (Maerska.DK), registran hoy una caída cercana al...
El euro sube hoy impulsado por la debilidad del dólar estadounidense, que se ve perjudicado por los crecientes temores de una recesión en...
Un día después del "Día de la Liberación", el par EUR/USD prácticamente borró todo el efecto del Trump...
07:50 AM GMT, Francia - Datos del PMI de marzo: HCOB PMI compuesto de Francia: real: 48,0; pronóstico: 47,0; anterior: 45,1; HCOB PMI de servicios...
El mercado anticipaba un escenario catastrófico en el "Día de la Liberación". Finalmente, el anuncio de aranceles ha sido...
Informe de inflación del mes de marzo en Suiza IPC: real: 0,3% interanual. Pronóstico: 0,5%. Anterior: 0,3%. IPC: real:...
Donald Trump firmó una orden ejecutiva sobre "aranceles de represalia". Todas las importaciones a Estados Unidos estarán sujetas...
El Día de la Liberación presiona el sentimiento en Wall Street. Trump anunció un arancel del 25 % sobre los automóviles extranjeros,...
Los mercados están a la espera de los comentarios de Trump sobre los cambios arancelarios previstos, programados para las 20:00 GMT. Precisamente...
Según informes de The New York Times, Amazon (Amazon, EE. UU.) ha presentado una oferta para adquirir TikTok justo antes del plazo final establecido...
La FDA no cumplió con el plazo para tomar una decisión clave sobre la vacuna contra la Covid-19 de Novavax (Novavax, EE. UU.), pocos días...
Las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) encabezaron las caídas del grupo Mag7 durante la sesión de hoy, luego de que la empresa de Elon Musk...
Inventarios de crudo en EE. UU. (DoE, semanal) al 28 de marzo: +6.165 millones de barriles (estimado: -500 mil; anterior: -3.341 millones) Destilados:...
Los inversores están regresando a las acciones estadounidenses y revirtiendo una venta inicial en previsión del denominado ‘Día...
Pedidos de fábrica en EE. UU. (mensual) (feb): 0.6 % actual vs 1.7 % anterior; estimado 0.5 % Pedidos de fábrica excluyendo...
Tesla (NASDAQ: Tesla) informó hoy sus cifras de entregas del primer trimestre, las cuales se ubicaron muy por debajo de las previsiones de Wall...
Hoy a la 14:15 conoceremos el primer informe del mercado laboral privado estadounidense de marzo —los datos de empleo de ADP— antes de la publicación...
El precio del oro sube un 0,6% en lo que va de sesión, recuperando las pérdidas de ayer y superando el nivel de 3.130 dólares por...
Los futuros del índice de volatilidad CBOE suben un 1,1% hoy, superando el nivel de 21, ya que la incertidumbre en torno al anuncio de los aranceles...
