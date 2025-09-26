🛢Fuertes subidas en el Petróleo ⏫
El aumento de los precios del PETRÓLEO es otro reflejo de la euforia de las vacunas que observamos en los mercados estos días. Las esperanzas...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las publicaciones Flash PMI de noviembre son puntos clave en el calendario económico actual. Las publicaciones reflejaron el impacto de las nuevas...
Nuevo análisis de XTB. Telefónica ha recibido un duro golpe por parte de la agencia de rating S&P, ha bajado la calificación del...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la semana con la apertura de los mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda...
Los mercados europeos abren ligeramente al alza PMI de Alemania, Francia, Reino Unido y EE. UU. Discursos de miembros del BoE y la Fed Los...
Las acciones en Asia-Pacífico comenzaron la semana al alza. S & P / ASX 200 gana 0.3%, Kospi agrega 1.9% y los índices de China cotizan...
Los prometedores resultados de la vacuna de Moderna no han conseguido sostener el rally a largo plazo en el mercado de valores. La atención...
La renta variable abre a la baja en la sesión de hoy Mnuchin recorta la actividad crediticia de la Fed Pfizer y BioNTech,...
El Bitcoin rompe al alza la frontera de los 18000 USD (nivel no alcanzado desde diciembre de 2017) El actual presidente de la SEC afirma que el Bitcoin...
Echando un vistazo a la situación técnica del índice Dow Jones (US30), más en concreto al gráfico en H1, puede apreciarse...
La Agencia Nacional de Estadística de Canadá ha publicado hoy los datos de ventas minoristas (uno de los eventos clave en el calendario económico...
La agencia nacional de estadística de Canadá acaba de publicar su informe de ventas minoristas, uno de los eventos clave en el calendario...
• Los casos de Covid-19 en Alemania alcanzaron un nuevo récord • DAX está probando el límite superior del patrón...
La Bolsa parece cotizar completamente desconectada de la realidad económica. Eso genera que las valoraciones sean muy elevadas y a largo plazo eso...
Nuevo análisis de XTB. AstraZeneca comunicó ayer el éxito de su vacuna, que junto con la U. de Oxford han alcanzado la fase II del...
Muy buenos días a todos: Finalizamos la semana con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Si bien el petróleo crudo es uno de los mercados más aburridos en este momento, con el precio por encima de los 40 dólares el barril...
El Tesoro de EE. UU. se niega a ampliar algunos de los programas de préstamos de emergencia de la Fed Cifras de ventas minoristas...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión del jueves al alza. El Dow Jones subió un 0,2%, el S&P 500 añadió...
