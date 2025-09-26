🥇 El oro lucha en el soporte clave ⚔
Los precios del oro han estado bajo presión últimamente, principalmente debido al "optimismo de las vacunas" que ha desinflado...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario ¿CÓMO IMPACTARÍA EN LA BOLSA Y EL DÓLAR, UNA VACUNA? con Pablo Gil,...
El número de muertos por coronavirus en EE. UU. supera las 250.000 Solicitudes de desempleo de EE.UU. Las acciones de Macy's (M.US) caen...
Las acciones de L Brands (LB.US) se dispararon más del 15% después de que la empresa informara resultados trimestrales mejores de lo esperado....
En 10 minutos, nuevo seminario en vivo SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO, te enseñaremos el análisis técnico y cómo leer...
El número de estadounidenses solicitando beneficios por desempleo fue de 0,742 millones en la semana que terminó el 14 de noviembre, en...
Pfizer y Moderna anunciaron avances en la vacuna Covid-19 Es probable que los ingresos por vacunas impulsen las ventas de manera significativa Los...
El Banco Central de la República de Turquía elevó su tipo de interés de referencia a 15,00% como se esperaba ampliamente. El...
Tras los anuncios de las vacunas de Pfizer y Moderna y pasadas las elecciones en EEUU los inversores han mostrado un comportamiento tan positivo que los...
Los mercados europeos cotizan a la baja el jueves DE30 prueba el límite inferior del rango de negociación a corto plazo Thyssenkrupp...
El EURUSD repuntó después de las elecciones estadounidenses, pero el movimiento completo se contuvo en el rango de consolidación que...
Muy buenos días: Damos comienzo la mañana con la apertura de los mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda...
Los mercados europeos abren a la baja Se espera que CBRT ofrezca una gran subida de tipos Lagarde pronunciará 3 discursos hoy Los...
Los índices de Wall Street finalizaron ayer a la baja. S&P 500 y Dow Jones cayeron 1,16% cada uno, Nasdaq bajó 0,82% y Russell 2000...
En 15 minutos iniciamos a un nuevo seminario sobre ¿Cómo invertir con plataformas electrónicas?, Principios básicos del...
Pfizer (PFE.US) finaliza el ensayo Covid-19 con un 95% de eficacia Las muertes por COVID-19 en EE. UU. alcanzan la marca más alta en un solo...
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US) anunció que ha fijado el precio de su oferta pública suscrita de 40 millones de acciones a 20,80...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil, donde te explicamos de forma práctica una metodología de análisis sencilla...
Recientemente, se podría haber detectado una mayor volatilidad en los mercados de valores. Las elecciones estadounidenses, así como las noticias...
