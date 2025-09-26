Ultima Hora: Los inventarios de petróleo de EE.UU. por debajo de las previsiones
Los inventarios de crudo en los EE. UU. aumentaron en 0,77 millones de barriles en la semana que terminó el 13 de noviembre, tras el aumento...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análisis de XTB. Moderna conmocionó positivamente a los mercados tras la noticia de su vacuna, con efectividad del 94,5% y con mejores...
Tesla (TSLA.US) y NIO (NIO.US), dos fabricantes de vehículos eléctricos, son unas de las acciones más populares de este año....
Tras las elecciones estadounidenses y los anuncios de vacunas prometedoras muchos inversores se plantean si merece la pena seguir invertidos en Oro o si...
El rally del Bitcoin alcanza su máximo apogeo, gracias a la acción de los alcistas sobre el precio (que ya supera los 18000 USD, nivel...
Las acciones europeas registran pequeñas ganancias el miércoles DE30 prueba el límite superior del rango de negociación...
Los precios del café están subiendo con fuerza esta semana y el huracán Iota es el principal impulsor de las subidas de precios, ya...
Nuevo análisis de XTB. Ya conocemos los resultados Q3 de NIO, compañía de vehículos EV, tras las últimas novedades de...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con lo acontecido en los mercados europeos ¿qué habrá pasado que haya...
Posicionamiento en riesgo antes de la apertura europea Se espera una mejora en el mercado inmobiliario de EE. UU. En octubre NVIDIA...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,48%, el Dow Jones bajó un 0,56% y...
Las acciones de TESLA (TSLA.US) se recuperaron más del 13% en las operaciones fuera de horario después de que S&P Dow Jones Indices anunciara...
Las acciones de Baidu (BIDU.US) cayeron más de un 3% a pesar de que la empresa de tecnología china registró beneficios trimestrales...
Bitcoin superó la resistencia principal en $ 17,000, un nivel no visto desde enero de 2018. Teniendo en cuenta que no hay áreas de resistencia...
¡YA ESTAMOS EN DIRECTO! Continuamos con el módulo II del curso especial de scalping. En esta sesión, Pablo Gil, explicará...
Ventas minoristas en EE. UU. por debajo de las expectativas. Las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus alcanzan récord en...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. para octubre se publicaron a la 1:30 pm GMT. El informe resultó ser más débil de lo esperado,...
Petróleo: Los precios del petróleo se mantienen altos gracias a las esperanzas con respecto a las vacunas contra el coronavirus, que...
Nuevo análisis de XTB. Inditex ha tenido un comportamiento similar a la evolución del selectivo español durante la pandemia. Las buenas...
