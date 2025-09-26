Apertura de Mercados 16-11-2020
¡Muy buenos días! Damos comienzo a la semana analizando lo ocurrido en los mercados europeos y las últimas noticias ¿qué...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Un gran acuerdo de libre comercio fue firmado por 15 países de la región de Asia y el Pacífico, incluidos China, Australia, Nueva...
Las acciones de Farfetch (FTCH.US) subieron más del 16% después de que la compañía publicara las ventas del tercer trimestre...
Nuevo análisis de XTB. Tras alcanzar resistencia de nivel mínimo previo al covid junto con su EMA200, Repsol retrocede en búsqueda...
Otro récord de nuevos casos diarios de COVID-19 Los precios al productor de EE. UU. aumentan por sexto mes Las acciones de Disney (DIS.US)...
El sentimiento general del consumidor de Michigan cayó de 81.8 pts a 77.0 pts en noviembre contra los 82.0 pts esperados. El índice de expectativas...
El precio del Bitcoin rompe la barrera de los 16000 USD PayPal permitirá a sus usuarios comprar vender y almacenar criptomonedas antes...
El precio del Bitcoin no para de crecer. Si ya ha sido capaz de acentuar su rally durante una eufórica semana en la que se ha conocido...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el repaso a los eventos más importantes de la semana y su efecto en los mercados #repasosemanal...
El SP500 resolvió una fase de consolidación lateral al alza y todo apunta a que veremos niveles más altos durante las próximas...
Nuevo análisis de XTB. Siemens Gamesa despunta extraordinariamente tras romper resistencia en 23,5€ y después en 25,65€. Ahora...
Los mercados europeos se recuperan tras una menor apertura DE30 prueba la media móvil de 50 horas Deutsche Wohnen y Salzgitter...
¡Muy buenos días! Damos comienzo al último dia de la semana con la Apertura de los Mercados europeos ¿qué habrá...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Segunda lectura del PIB del tercer trimestre de la zona del euro Índice UM...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El Dow Jones cayó un 1,08%, el S&P 500 cerró un 1% más...
¡Ya estamos en directo! ¿Conoces las Masterclass de Inversión de XTB? Hoy Jontrader se focalizará en las ventajas del...
Nuevo análisis de XTB. Iberdrola acaba de alcanzar su objetivo de 11,5€ por acción con un triple techo, y pone vistas al máximo...
Las acciones de Pinduoduo (PDD.US) aumentaron más del 20% después de que la tercera empresa de comercio electrónico más grande...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. aumentaron en 4,28 millones de barriles en la semana que terminó el 6 de noviembre, tras una disminución...
