Apertura Americana:cWall Street abre con signo mixto a medida que aumentan los casos de COVID-19
• Número récord de nuevos casos y hospitalizaciones de COVID-19 • Las solicitudes de desempleo en EE. UU. caen más de...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
En 10 minutos damos inicio al seminario "Aprende a detectar oportunidades del mercado" con Pablo Gil. Conéctate con nosotros a...
Los precios del oro no se tomaron a la ligera las "noticias de las vacunas"; de hecho, cayeron con fuerza cayendo casi $ 100 / oz y muchos inversores...
En la superficie, los datos de EE. UU. fueron muy optimistas: las solicitudes en su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia y las solicitudes...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,709 millones en la semana que finalizó el 6 de noviembre,...
Las acciones de NIO siguen subiendo Más del 900% de subida hasta la fecha Entregas récord en agosto, septiembre y octubre Publicación...
Hoy, el Bitcoin ha alcanzado los 16000 USD por primera vez desde enero de 2018, tras un primer intento fallido en la sesión de ayer. No obstante,...
Nuevo análisis de XTB. En esta ocasión revisamos el gráfico de IAG tras la noticia de la vacuna. Se encuentra en una resistencia clave...
Los mercados europeos cotizan a la baja el jueves DE30 se recupera de los mínimos de la sesión, pero aún cotiza a la...
La lira turca subió ayer y fue una de las principales divisas de los mercados emergentes frente al dólar estadounidense. Las ganancias...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la mañana con la Apertura de los Mercados europeos ¿qué habrá pasado que...
Los mercados europeos abren ligeramente a la baja Panel de políticas con los jefes de la Fed, el BCE y el BoE Cisco y Walt Disney...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. Nasdaq ganó 2.01%, S&P 500 agregó 0.77% pero Dow...
Nuevo análisis de XTB. Barrick Gold, la principal compañía minera del mundo presentó unos extraordinarios resultados de Q3,...
La rotación de la tecnología hacia el valor se ralentiza US100 rebota en la media móvil de 200 horas Lyft reportó...
¡Ya estamos en directo! Junto a Pablo Gil daremos una xxplicación práctica de una metodología de análisis sencilla...
Tras las últimas noticias de la vacuna de Pfizer y pasadas las elecciones en EEUU el DAX ha experimentado una fuerte subida que lo ha dejado cerca...
Los mercados europeos cotizan ligeramente al alza DE30 hace otro intento de superar los 13.200 ptos. Continental (CON.DE) advierte...
