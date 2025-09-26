ANÁLISIS DE ACCIONES: Cellnex aguanta en soporte tras el mal Q3
Nuevo análisis de XTB. Cellnex, tras presentar sus resultados Q3 (9M'20) ha mostrado una pérdida del 580%, por un incremento del 100%...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El GBPUSD experimentó algunas oscilaciones volátiles a corto plazo a raíz del informe de Reuters. Reuters dijo que es probable que...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada analizando la apertura de las bolsas europeas ¿qué ha ocurrido que pueda afectar...
Los mercados europeos tienen una apertura mixta Vacaciones parciales en los Estados Unidos Discursos de los miembros del BCE Los...
La renta variable estadounidense terminó la sesión de ayer mixta. El Dow Jones ganó un 0,90%, el S&P 500 cayó un 0,14%...
Los mercados europeos mixtos después del rally de ayer DE30 retrocede por debajo de la resistencia en 13,125 ptos. Thyssenkrupp...
Las acciones de Amazon (AMZN.US) cayeron más de un 3,0% después de que la Comisión Europea reveló cargos formales antimonopolio...
• Hospitalizaciones por COVID-19 en EE. UU. en un nivel récord • Las acciones de tecnología bajo presión •...
¡Ya estamos en directo! Curso de Scalping con Pablo Gil: Los mercados evolucionan con gran rapidez, es por eso, que saber leer y operar el mercado...
En 10 minutos damos inicio al primer módulo del Curso de Scalping con Pablo Gil. Conéctate con nosotros a través del siguiente...
Las acciones de Biogen (BIIB.US) cayeron un 30% durante la sesión de ayer después de que el panel asesor de la Administración de Alimentos...
Nuevo análisis de XTB. Realizamos una revisión sobre NIO, compañía de vehículos EV, tras las últimas novedades...
Petróleo La vacuna contra el coronavirus podría ser una oportunidad para los precios del petróleo. La rápida aprobación...
El número de infecciones por Covid-19 en los Estados Unidos superó los 10,4 millones, con más de 59 mil pacientes en hospitales....
Nuevo análisis de XTB. En esta ocasión analizamos los últmos resultados tras la gran noticia procedente de EE.UU.: Pfizer y BioNTech...
EURUSD cotiza a la baja hoy. Al observar el intervalo M30, podemos ver que el par está tratando de romper por debajo del área de soporte...
Nuevo seminario de XTB. En esta ocasión atendemos a la gran noticia procedente de EE.UU.: Pfizer y BioNTech han logrado que su vacuna contra el...
La victoria de Joe Biden favorece más a unos índices y sectores y perjudica a otros. En nuestros seminarios de la semana previa a las elecciones...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo la mañana con la Apertura de Mercados Europeos, ¿qué ha pasado estos días...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
