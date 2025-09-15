La creciente incertidumbre de los mercados impulsa el precio del oro
El precio del oro sube un 0,6% en lo que va de sesión, recuperando las pérdidas de ayer y superando el nivel de 3.130 dólares por...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El precio del oro sube un 0,6% en lo que va de sesión, recuperando las pérdidas de ayer y superando el nivel de 3.130 dólares por...
Los futuros del índice de volatilidad CBOE suben un 1,1% hoy, superando el nivel de 21, ya que la incertidumbre en torno al anuncio de los aranceles...
Las caídas en la apertura de los principales parqués bursátiles europeos se producen cuando los inversores están a la espera...
Hoy a las 22:00 conoceremos la tan esperada lista de aranceles establecida por la administración Trump. Previamente, se publicarán el primer...
Los índices de la región Asia-Pacífico presentan un comportamiento mixto, después de que las acciones estadounidenses recortaran...
El tipo de cambio USDCLP muestra una corrección técnica significativa en la jornada, con una caída superior al 1%, cotizando actualmente...
La sesión bursátil europea cerró hoy en terreno positivo. El DAX alemán subió cerca de un 1,7 %, impulsado por...
El precio del oro cae un 0,53 % en la jornada, hasta el nivel de 3.106 USD, en la antesala del denominado “Día de la Liberación”...
La presión sobre el dólar canadiense de cara al "Día de la Liberación" se ha reducido notablemente tras la publicación...
El sentimiento en Wall Street vuelve a ser débil hoy, ya que los inversores temen los aranceles, los datos económicos más débiles...
Ofertas de empleo JOLTS en EE. UU.: 7,568 millones (Pronóstico: 7,657 millones | Anterior: 7,740 millones | Revisado: 7,762 millones) PMI manufacturero...
PMI manufacturero final de S&P en EE. UU. (marzo): 50,2 (Pronóstico: 49,9 | Anterior: 49,8) El dato manufacturero más relevante, el...
Los futuros sobre el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) suben más de un 2 % hoy, ante la publicación de un dato macroeconómico...
Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ.US) registraron una caída de más del 3,5 %, situándose en 159,60 dólares en las...
Situación general del mercado: Las acciones europeas están registrando una subida relativamente sólida durante la sesión...
Las criptomonedas se recuperan a medida que los índices de Wall Street intentan frenar la caída. Bitcoin subió casi un 2% hoy y superó...
El euro está recuperando un impulso alcista a pesar de una lectura de inflación subyacente más baja, lo que constituye un elemento...
Ayer, los miembros de la Reserva Federal, Thomas Barkin y John Williams, comentaron sobre el estado de la economía americana. A continuación,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor