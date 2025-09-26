🗳️ ELECCIONES USA
¡Ya estamos en directo! Darío García seguirá la Apertura de los Mercados europeos tras la elección del nuevo presidente...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos aún no se han decidido Ninguna organización de noticias importante de EE. UU. ha decidido...
Joseph Biden declaró el miércoles por la mañana temprano que esta "en camino de ganar estas Elecciones", pero pidió...
Mientras tanto, en el frente de los datos, hoy tenemos sorpresas positivas: las ventas minoristas australianas superaron las expectativas y los datos del...
Bloomberg confirma nuestro análisis anterior (ELECCIONES USA: ¿Pierde terreno Biden?): Joe Biden está a la defensiva, pero aún...
Los resultados de los estados del oeste están llegando y no hay sorpresas: Biden se queda con California (55 votos), los estados de Oregón...
Tercer y último video de revisión de los mercados en la noche de las elecciones. Durante la madrugada hemos ido viendo como los futuros de...
AP da la victoria en Minnesota a Biden - No es una sorpresa, pero como mencionamos anteriormente le dará al candidato Demócrata...
Enfatizamos desde el comienzo de nuestros análisis , que estas elecciones serían diferentes a todas las demás, debido principalmente a...
La cadena de TV que suele favorecer aTrump "Fox News" ha nombrado a Biden como el ganador en Arizona. A todos los que habéis seguido nuestros...
Fox News da la victoria en los dos Estados a Trump. Ohio es un Estado interesante, en el sentido de que como ya hemos mencionado, los votos seguirán...
Por el momento la situación de Joe Biden no es la mejor, en teoría su camino a la victoria iba a ser sencillo, pero ahora mismo el candidato...
Por el momento, parece que las cosas se han calmado un poco en el frente presidencial con la noticia de la victoria de Biden en New Hempshire. Pero eso...
No hay sorpresas - El senador Demócrata pierde su escaño en Alabama , al igual que las encuestas. También significa que los Demócratas...
Trump gana en Kansas y aumenta su liderazgo sobre Biden en estados clave como Florida, Texas y Ohio. Lidera en Georgia, Wisconsin y Michigan, mientras...
A pesar de que los votos todavía están siendo contabilizados en muchos estados indecisos, y muchos de ellos están siendo liderados...
Networks indica que Biden lidera en Colorado. Esta posible victoria ya habría sido descontada por el mercado. Mientras tanto, tras el escrutinio...
Trump gana en Indiana, Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur, Louisiana y Nebraska Biden gana en Nuevo Mexico y Nueva York. Lleva...
Trump gana en Arkansas (+6 votos), según la agencia de noticias AP . Aun así, Biden tiene ventaja en Ohio (56 de 43 después...
Según últimos resultados, Trump ganaría en Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Tennessee, Oklahoma y va tomando ventaja en Florida,...
