ELECCIONES USA: ¿Prefiere el mercado a Biden?
Florida todavía recuenta votos. Biden parece seguir a la cabeza tras contar un 80% de los votos , pero su ventaja ha disminuido significativamente. Vemos...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Segundo video de revisión de los mercados en la noche de las elecciones. Tras el cierre del mercado, donde la sesión ha mostrado una gran...
Sin grandes sorpresas, Trump obtiene otros 5 votos electorales gracias a West Virginia (Virginia Occidental). La situación en Ohio y Carolina del...
Indiana y Kentucky para Trump, Vermont y Virginia para Biden Trump - 11 Votos de Indiana y 8 de Kentucky Biden - 13 votos de Virginia y 3 de Vermont Sin...
Sin sorpresas aquí. Según CNN, Trump aventaja a Biden con un 68% frente a un 29% de Biden en Indiana. En 2016, los resultados...
Florida será un estado clave para que el candidato gane las elecciones. Es posible ganar las elecciones sin Florida, pero las estadísticas...
Las encuestas finales de YouGov muestran una clara victoria para Biden con 382 Votos Electorales, con Texas asumido por los Democratas. Por supuesto...
🗳️ ELECCIONES USA ¡Ya estamos en directo! Pablo Gil sigue en directo el cierre de las urnas ¿Quién llegará a la casa Blanca?...
En 15 minutos iniciamos el seminario "NOCHE DE ELECCIONES Y REACIÓN DEL MERCADO EN VIVO". En este seminario, analizaremos junto...
Los metales preciosos avanzan durante el día de las elecciones estadounidenses. El oro cotiza un 0,8% más, la plata suma un 0,7% y el platino...
Los mercados bursátiles mundiales se dispararon hoy y Wall Street no es una excepción. Todos los índices principales de EE. UU. cotizan...
Si bien las elecciones presidenciales estadounidenses son un tema clave de la noche, los inversores también deben tener en cuenta que los votantes...
La Oficina Federal de Investigaciones dijo que investigará informes sobre la difusión de información errónea sobre elecciones...
La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte ha decidido extender la votación en cuatro lugares de votación que experimentaron retrasos...
Los primeros colegios electorales estadounidenses abrieron hoy a las 11:00 am GMT y la votación en algunos estados no terminará antes de...
El día de hoy escribíamos sobre Florida y cómo un mayor número de votantes registrados como republicanos estaba difundiendo...
Bloomberg presentó una visión interesante sobre cómo se comporta el S&P 500 en el período previo a las elecciones presidenciales...
Nos complace ofrecerle la cobertura completa durante la noche de las elecciones estadounidenses, en la sección "Noticias" de las plataformas...
SolarEdge Technologies (SEDG.US), la empresa estadounidense que fabrica piezas para matrices fotovoltaicas, cae más del 20% hoy tras la publicación...
En este episodio, Joaquin Robles y Pablo Gil analizan la actualidad económica, centrándose en las recientes subidas en bolsa, las posibles...
