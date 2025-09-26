Las acciones de Facebook caen más del 6% tras la disminución en el crecimiento de los usuarios
Facebook (FB.US) publicó un beneficio de 2,72 dólares por acción para el tercer trimestre, superando la estimación de consenso...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
• Las grandes tecnologías publican resultados mixtos • Los casos diarios de COVID-19 alcanzaron un nuevo récord • Las...
Nuevo análisis de XTB. Analizamos de manera conjunta los 5 valores que componen el índice FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet...
Analistas de JP Morgan confían en que el valor del Bitcoinc podría triplicarse Corrección en las principales criptos (altcoins) Decrece...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el repaso a la última semana del mes de octubre, ¿qué ha pasado? ¿qué...
Las acciones europeas se recuperan de la caída de la mañana DE30 rebota en el soporte en 11,450 ptos. El CEO de Fraport...
Tras unos días de caidas intensas en las Bolsas de todo el mundo, hemos alcanzado soportes importantes. Personalmente estoy esperando rebotes significativos...
¡Mjuy buenos días a todos! Damos final a la última semana de octubre ¿qué habrá pasado en los mercados? ¿la...
Los informes trimestrales de las 4 Big Tech fueron bastante sólidos, pero hicieron poco para respaldar el sentimiento del mercado. Los índices...
Los futuros europeos y estadounidenses se desploman El PIB alemán aumentará un 7,3% intertrimestral en el tercer trimestre...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 1,19%, el Dow Jones un 0,52% y el Nasdaq...
• El PIB de Estados Unidos crece más rápido de lo previsto • Solicitudes de desempleo de EE.UU. semanal por debajo de 800k...
Nuevo análisis de XTB. A pesar de la mejora en la publicación de los resultados Q3 de Boeing, con respecto a las expectativas. la situación...
El euro cayó a un mínimo de cuatro semanas frente al dólar estadounidense el jueves, luego de que el presidente del Banco Central...
En 15 minutos iniciamos un nuevo seminario "SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO" con Pablo Gil. Conéctate con nosotros a través...
EBay (EBAY.US) ganó 85 centavos por acción en su último trimestre, frente a 53 centavos hace un año. Mientras tanto, los analistas...
El Banco Central Europeo decidió dejar los tipos de interés sin cambios como se esperaba. El BCE dijo que los riesgos están claramente...
El tan esperado informe del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre de 2020 se publicó hoy a las 12:30 pm BST. Los datos mostraron que la economía...
OIL.WTI OIL.WTI inició la sesión de hoy con una fuerte caída. El precio de este commodity rompió por debajo del soporte...
