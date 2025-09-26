ANÁLISIS DE ACCIONES: VISA rompe soporte antes de sus resultados
Nuevo análisis de XTB. En esta ocasión ponemos el foco en VISA, antes de conocer sus resultados del Q3 ha roto el soporte que nos deja los...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las grandes empresas tecnológicas fueron las impulsoras del rally de recuperación de este año en Wall Street. Facebook, Amazon, Apple...
El CAC 40 cayó un 3% hoy y cotiza alrededor de 4.600 pts, nivel no visto desde finales de mayo en medio de preocupaciones sobre un resurgimiento...
Ayer hablamos del riesgo de caídas fuertes en el DAX y desde entonces el índice alemán no para de bajar. En este vídeo os enseño...
El mercado europeo se desploma a medida que regresan los bloqueos DE30 cae por debajo de 11,700 ptos Deutsche Bank reporta ganancias...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la mañana con los acontecimientos más importantes de los mercados, no te lo pierdas:
El mercado del oro se ha ido consolidando en los últimos días. Los inversores están claramente a la espera de las elecciones estadounidenses,...
Negociación de futuros europeos a la baja Vuelven los confinamientos Decisión de tipos del Banco de Canadá Los...
La historia de la reapertura en los mercados ya es pasado. La segunda ola de la pandemia está asolando Europa y obliga a los gobiernos a considerar...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El S&P 500 cayó un 0,3%, el Dow Jones bajó un 0,80%...
En este episodio, Joaquin Robles y Pablo Gil analizan la actualidad económica, centrándose las consecuencias de un resultado igualado en...
• El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, aplazó la sesión del Senado hasta el 9 de noviembre. • California...
Las acciones de Eli Lilly (LLY.US) cayeron más del 5,5% después de que la compañía publicara cifras trimestrales más...
En 10 minutos iniciamos el IV SEMINARIO del ciclo de elecciones americanas con Pablo Gil. Conéctate con nosotros a través del siguiente...
Nuevo análisis de XTB. Lockheed Martin, principal multinacional de la industria aeroespacial y militar, y principal contratista de defensa de Estados...
TD BANK ha emitido una recomendación sobre AUDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada:...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes nivels: Entrada:...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. disminuyó a 100,9 en octubre de 2020, desde el 101,8 del mes anterior...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación sobre EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada:1.1822 Objetivo:1.2200 Stop-Loss:...
