Resumen de materias primas - Petróleo, Oro, Cobre y Café
Petróleo El precio del petróleo está retrocediendo a medida que Libia aumenta la producción. Se espera que la producción...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análisis de XTB. SAP publicó el lunes sus resultados Q3, destacando su revisión de la facturación para el cierre de año...
Los índices europeos continúan cayendo DE30 prueba el soporte clave en 12,100 pts Covestro publicó las ganancias...
El DAX ha completado una figura de distribución tipo h-c-h que podría provocar caídas fuertes durante las próximas sesiones....
Los problemas monetarios no son nada nuevo para Turquía: el último episodio en 2018 involucró una política económica...
¡Muy buenos días a todos! Ya estamos en directo en el análisis más importante del día, ¿qué habrá...
Las acciones de Hasbro (HAS.US) cayeron hoy a pesar de que la compañía reportó resultados trimestrales mejores de lo esperado. El...
Los futuros europeos cotizan al alza Pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y confianza del consumidor del BC Microsoft, Caterpillar...
Los índices estadounidenses cayeron en picado durante la sesión de ayer en Wall Street. El S&P 500 cayó un 1,86%, el Nasdaq...
• EE.UU. reportó el mayor número de casos nuevos de COVID-19 • Las negociaciones de estímulo permanecen estancadas •...
Por primera vez en la historia, la lira de Turquía cayó a un nuevo récord mínimo de 8.0880 por USD después de que el...
En 20 minutos damos inicio al segundo seminario del ciclo "INVESTING MASTERS" con Pablo Gil, donde nos explicará cómo gestionar...
El lunes comenzó de mal humor y solo fue el inicio. Las estadísticas de COVID del fin de semana fueron respaldadas por los mercados hoy cuando...
Nuevo análisis de XTB. A la espera de los resultados del Q3 el próximo 27 antes de la apertura del mercado americano, Caterpillar podría...
Alrededor de 140 empresas del S&P 500 publicaron resultados Sorpresas de resultados positivos, sorpresa en ventas mixtas Ingresos...
El IBEX 35 comenzó la semana con nota negativa y cotiza a la baja en torno a los 6.880, en línea con sus pares europeos. Las acciones cayeron...
Nuevo análisis de XTB. En esta ocasión aprovechamos el calendario de resultados más las elecciones para centrarnos en First Solar....
Libia informa que está completamente preparada para reanudar la producción, es posible que la producción vuelva a 1 millón...
