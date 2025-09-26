Dax Alemán: SAP se desploma un 20% por las malas perspectivas
Caída de los índices europeos DE30 cae un 2% en el día SAP (SAP.DE) cae un 20% después de publicar el...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Caída de los índices europeos DE30 cae un 2% en el día SAP (SAP.DE) cae un 20% después de publicar el...
Muy buenos días: Cómo cada mañana, damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados ¿qué habrá ocurrido...
El viernes trajo algo de optimismo a los mercados, ya que los inversores ignoraron los crecientes casos de COVID y se centraron en las esperanzas sobre...
Las infecciones por coronavirus aumentan en Europa y Estados Unidos La tormenta tropical Zeta se acerca a la costa del Golfo de EE. UU. Grandes...
Las acciones en Asia cotizan a la baja al comienzo de una nueva semana. Nikkei cae un 0.1%, S & P / ASX 200 cotiza un 0.2% más bajo y Kospi...
Nuevo análisis de XTB. Fresnillo, compañía minera de oro y plata lider en México, cotiza en el FTSE100 y ofrece la posibilidad...
El número diario de nuevos casos de contagio por coronavirus en la mayoría de países europeos alcanza ya niveles récord. Esta...
El crudo (OIL.WTI) cae más de un 1% en la sesión de hoy tras confirmar Libia que doblará la producción en las próximas...
El precio de los títulos de Robert Half International (RHI.US) cayó ligeramente tras el cierre de mercado de ayer, a causa de los datos del...
Nuevo análisis de XTB. En esta ocasión seguimos sobre el sector tecnológico pero cambiando la geografía. Nos vamos a África...
• EE. UU. registra el segundo aumento más alto en un solo día en casos de COVID-19 • US30 rebotó en el soporte principal •...
Los datos de PMI manufacturero en EEUU se han cifrado en 53.3 puntos en el mes de octubre (desde los 53.2 de septiembre), ligeramente por debajo...
El Bitcoin da un salto hacia sus máximos anuales tras el anuncio de PayPal Ripple ha anunciado un posible traslado desde su sede...
El precio del gas natural está a la inversa, seguido del rollover significativo del 10%. Vale la pena señalar que diferencias tan grandes...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el repaso de lo más importante de la semana, un repaso interactivo en el que audiencia y Pablo Gil...
Las acciones estadounidenses comenzaron la sesión de ayer con caídas. Sin embargo, el índice Nasdaq (US100) rebotó en la zona...
Nuevo análisis de XTB. Analizamos Flutter Entertainment, compañía lider en el sector del entretenimiento por internet, con juegos...
Los mercados europeos cotizan al alza tras los PMI alemanes DE30 sube por encima de los 12,600 ptos Daimler espera un EBIT FY al...
Los datos del PMI flash alemán de octubre se publicaron a las 9:30h. El informe puede verse como heterogéneo, ya que mostró un ritmo...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor