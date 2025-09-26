Apertura de Mercados 23-10-2020
Muy buenos días a todos: Ya es viernes y queremos cerrar la semana de la mejor forma posible, sabiendo qué ha pasado en los mercados:
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los futuros europeos borraron la subida nocturna El debate presidencial de EE. UU. no movió los mercados Avalancha de publicaciones...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer al alza con el Nasdaq ganando un 0,19%, el S&P 500 un 0,52% y el Dow Jones...
Se acerca una fecha clave para el futuro de nuestro país y el mercado así lo ha hecho notar. El plebiscito es una de las decisiones mas relevantes...
Debate presidencial final de Estados Unidos Las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. caen por debajo de 800K Los resultados trimestrales...
Align Technology (ALGN.US): el fabricante de Invisalign, que es la alternativa a los soportes metálicos, publicó sus resultados con beneficios...
En los últimos días, podemos observar claros incrementos en el mercado de las criptomonedas. Bitcoin cotiza alrededor del nivel psicológico...
En 10 minutos iniciamos el nuevo seminario "SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO" con Pablo Gil. Conéctate con nosotros a través...
El número de estadounidenses solicitando beneficios por desempleo fue de 0,787 millones en la semana que terminó el 17 de octubre, en comparación...
El Banco Central de Turquía dejó su tipo repo de referencia a una semana en el 10,25%, mientras que los analistas esperaban una subida de...
¡Estamos en directo! Darío García cómo acceder a los seminarios en directo que cubrirán la apertura europea tras las...
Tesla publicó sus resultados del tercer trimestre el miércoles después del final de la sesión de Wall Street. Las acciones...
Más información sobre tipos de interés negativos del Reino Unido. Haldane señala que se están considerando tales niveles...
Muchas veces analizamos el mercado en busca de oportunidades pero luego pasan por delante de nuestras narices sin aprovecharlas. En este vídeo analizo...
Las acciones italianas cayeron casi un 1% durante las primeras horas de negociación, ampliando las fuertes pérdidas de ayer, después...
Las acciones europeas intentan recuperarse de la crisis de la mañana Prueba de ojos DE30 de 12,500 ptos Se informa que Uber...
Nuevo análisis de XTB. Roche, la farmacéutica suiza sigue con correcciones tras la publicación de sus resultados, donde destaca su...
Los mercados bursátiles europeos profundizaron el movimiento a la baja el jueves. Una vez más, los índices del Viejo Continente se...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la apertura de mercados, el análisis en el que veremos qué ha ocurrido y cómo podría...
