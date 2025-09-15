¿Dónde invertir en tiempos de incertidumbre?
Vivimos en una era de turbulencia en los mercados financieros: pandemias, conflictos militares, incertidumbre política, la inminente crisis de deuda...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Vivimos en una era de turbulencia en los mercados financieros: pandemias, conflictos militares, incertidumbre política, la inminente crisis de deuda...
Débil informe final del PMI para la industria europea. Los resultados están por debajo de 50, lo que indica dificultades continuas para el...
Arranca la sesión mientras la volatilidad del mercado se mantiene alta. El índice VIX avanza un 1,58% al tiempo que el oro retoma su tendencia...
La confianza en los mercados asiáticos está mejorando ligeramente, tras una ola de pérdidas que afectó ayer a las principales...
Los mercados caen de forma generalizada ante el temor a una escalada en la guerra comercial, impulsado por el "Día de la Liberación"...
Durante la sesión de hoy, el tipo de cambio USDCLP superó los $954, nivel que no se veía desde comienzos de marzo, marcando una nueva...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas NZD/USD. La entidad recomienda tomar una posición larga en...
CoreWeave, respaldada por Nvidia, enfrenta dificultades tras su salida a bolsa El proveedor de servicios en la nube con IA respaldado por Nvidia, CoreWeave,...
Estados Unidos – Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Dallas correspondiente a marzo: Dato actual: -146.3 vs estimado:...
Los mercados comienzan la semana con un tono muy nervioso. Treinta minutos después de la apertura en Wall Street, los principales índices...
Las acciones de Moderna se desplomaron tras la renuncia de un importante regulador de la FDA. Palo Alto Networks recibió recortes...
🕐 13:00 PM BST, Alemania - Datos de inflación de marzo: IPC de Alemania: Mensual (MoM): 0.3% (actual) vs 0.3% (esperado); anterior:...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados en rojo por tensiones comerciales y datos clave 📊 Los futuros de EE.UU. caen...
El yen japonés se destaca frente al resto de las divisas del G10, apreciándose cerca de un 0,5% frente al dólar dos días antes...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Situación general del mercado: Las bolsas europeas continúan ampliando sus caídas, iniciadas tras el anuncio de modificaciones...
El calendario económico de hoy es ligero, aunque aún nos faltan algunos datos clave para EE. UU. y la Eurozona, entre los que destaca el...
Las ventas minoristas alemanas dan la sorpresa. Los últimos datos publicados baten las expectativas del mercado muestran un claro avance con respecto...
El oro no muestra señales de desaceleración, subiendo un 0,9% hasta los 3.121 dólares por onza, mientras que la plata también...
Los índices bursátiles estadounidenses registraron fuertes caídas: el US500 retrocedió un 1,9 %, el US100 un 2,5 % y...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor