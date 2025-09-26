Evento en directo con Javier Lorenzo
¡Ya estamos en directo! No te pierdas esta masterclass en la que Javier Lorenzo explicará las claves de su sistema personal de inversión...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
¡Ya estamos en directo! No te pierdas esta masterclass en la que Javier Lorenzo explicará las claves de su sistema personal de inversión...
En este episodio, Joaquin Robles y Pablo Gil analizan la actualidad económica, centrándose en la credibilidad los datos de crecimiento de...
IBM publicó el informe de resultados del tercer trimestre de 2020 después de la sesión de Wall Street ayer Tercer trimestre...
TD BANK ha emitido una recomendación para AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada:...
En 15 minutos iniciamos el tercer seminario de la serie de elecciones americanas donde analizaremos cómo van los candidatos en las encuestas y qué...
El EURUSD está subiendo hoy, aprovechando las ganancias de ayer, hasta el nivel más alto desde el 21 de septiembre. El par cotiza por encima...
• Las acciones estadounidenses suben antes de la fecha límite ante las negociaciones de estímulo • El Departamento de Justicia...
Nuevo análisis de XTB. Zoom Video Communications sigue su espectacular evolución gracias al teletrabajo, que ha llegado para quedarse. Su...
Petróleo: El petróleo crudo WTI todavía se está consolidando cerca del límite superior del rango en $ 41.50 el barril La...
Mirando técnicamente al NZDUSD, se puede ver que la tendencia alcista que hemos visto desde abril de este año se ha desacelerado significativamente....
Nuevo análisis de XTB. Volvemos a poner el foco en Netflix antes de su publicación de resultados Q3. Actualmente se encuentra en un rango...
Las acciones europeas cotizan al alza, el DAX se queda atrás DE30 lucha cerca de la zona de resistencia de 12,800-12,830 pts BMW...
Es muy importante aprender a analizar un activo en cualquier espacio temporal y definir áreas clave que puedan usarse como puntos de entrada o salida...
Muy buenos días a todos: No te pierdas la apertura de mercados, el primer análisis del día, ¿cómo afectarán...
AMC Entertainment (AMC.US): las acciones subieron más del 8% en la preventa después de que la cadena de cines anunciara que reanudará...
Los mercados globales comenzaron el lunes a cotizar con optimismo, pero este sentimiento positivo se evaporó rápidamente cuando los crecientes...
Negociación de futuros europeos a la baja El plazo de las conversaciones de estímulo de EE. UU. continuan hoy Netflix...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer cerca de mínimos diarios. El S&P 500 cayó un 1,63%, el...
• Las acciones estadounidenses abren al alza por las esperanzas del estímulo. • Pelosi establece un plazo de 48 horas para aprobar...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor