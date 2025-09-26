El primer día de reservas del iPhone 12 de Apple duplica las del iPhone 11 del año pasado
El número de pedidos anticipados de iPhone 12 es más del doble del nivel visto para el iPhone 11 el año pasado, principalmente gracias...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la versión mejorada de la clásica Visión Semanal de Mercados a manos de Pablo Gil,...
En 15 minutos iniciamos una Master Class con Pablo Gil "PSICOLOGÍA EN LOS MERCADOS", nos explicará cómo entender y...
Las empresas tecnológicas dominan el calendario de resultados esta semana Tesla (TSLA.US) informó prometedoras cifras de entrega...
Italia informó el domingo de un nuevo récord de 11.705 nuevas infecciones por COVID-19. El primer ministro Conte dijo que la situación...
Nuevo análisis de XTB. La posible fusión de Unicaja-Liberbank pone el sentimiento continuista en el sector financiero español, mientras...
Nuevo análisis de XTB. En este video-análisis prestamos atención a Bankinter, que recientemente ha recibido la multa del Sepblac por...
Los índices europeos borran las ganancias matutinas DE30 se aleja de 13,000 ptos El jefe de Comercio de la UE no ve ninguna...
Los mercados bursátiles europeos abrieron al alza después del fin de semana. Se espera que el estímulo estadounidense y las conversaciones...
Muy buenos días a todos: Vamos a dar comienzo a la semana con el primer análisis de los mercados y de los eventos que giran en torno a...
Se acercan las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Trump y Biden se enfrentarán en el debate final el jueves. Los informes de las...
Los futuros europeos cotizan al alza Fed Powell discutirá las criptomonedas a las 14:00h Los mercados bursátiles mundiales...
La mayoría de los índices principales de Asia Pacífico cotizan al alza. Nikkei gana un 1,2%, S & P / ASX 200 cotiza un 1,1%...
En este seminario exclusivo, explicamos los conceptos a tener en cuenta a la hora de valorar la evolución de los tipos de interés y, por...
El regulador europeo de aviación ha declarado que el avión 737 Max de Boeing (BA.US) es seguro para volar. La máquina quedó...
Las acciones abren al alza el último día de negociación de la semana. Los datos de ventas minoristas en EE. UU. Superan...
El sentimiento general del consumidor de Michigan aumentó de 80,4 pts a 81,2 pts en octubre frente a los 80,5 pts esperados. El índice de...
Nuevo análisis de XTB. Alibaba acaba de romper nuevos máximos históricos, algo a lo que nos tiene acostumbrados. Seguimos de cerca...
Hace unos minutos, a los inversores se les ofreció un importante informe de ventas minoristas de Estados Unidos para el mes de septiembre. Los datos...
