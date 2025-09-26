Comentario de Mercados: Las mineras de oro brillan en 2020
El precio del oro superó los $ 2,000 a principios de año Las acciones de la minería de oro superaron a los principales...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El GBPUSD cayó desde el máximo diario en 1.2960 a 1.2870 luego del informe de Reuters. Según la agencia de noticias, el primer ministro...
Los mercados europeos cotizan al alza tras la derrota de ayer DE30 rebota de una mezcla de soportes Las ventas de coches en Europa...
En este vídeo no voy a analizar ningún mercado sino a compartir con vosotros algunos consejos desde la experiencia de un Trader/Inversor...
La volatilidad (VOLX) se ha moderado recientemente, pero ayer se registró la primera gran subida desde el 2 de octubre. Si bien el aumento de ayer...
Nuevo análisis con XTB. Ebay, la plataforma online de venta a través de subasta más famosa, se negocia en un rango amplio. Una ruptura...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la última apertura de mercados de la semana:
Estado de ánimo mixto antes de la apertura de Europa Día de la decisión sobre Brexit Ventas minoristas en EE. UU....
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja pero fuera de los mínimos diarios. El S&P 500 cerró...
Nuevo seminario hoy donde hablamos "¿CUÁL PODRÍA SER LA TENDENCIA DEL DÓLAR?" y conozca cuál podría...
Walgreens Boots Alliance (WBA.US), un operador de la cadena de farmacias, está subiendo durante la sesión de hoy, ya que la empresa informó...
El Dólar mantiene una relación muy estrecha con la Bolsa y el Oro. Y en ocasiones es más fácil extraer una idea de inversión...
Las acciones caen a medida que aumentan los casos de Covid-19 en Europa. Solicitudes de desempleo en Estados Unidos peores de lo esperado. Morgan...
Hace unos momentos a los inversores se les ofreció el informe de la Administración de Información Energética (EIA). Los datos...
En 10 minutos iniciamos el seminario con Pablo Gil "SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO". Conéctate con nosotros a través...
Nuevo análisis de XTB. En este caso prestamos atención al mercado energético español, Enagás busca soporte en niveles...
Durante la sesión de hoy podemos observar la situación completamente opuesta en la libra que ayer. La moneda británica está...
Los últimos datos sobre solicitudes de desempleo en Estados Unidos se publicaron a la 1:30 pm BST. Se esperaba que el informe mostrara que las solicitudes...
El DAX se ha hundido más de un 2.5% en la sesión de hoy. En este vídeo intento responder a varias preguntas: ¿porqué...
