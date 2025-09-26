El Dax Alemán se hunde hasta los 12.600 puntos a medida que se acelera la pandemia
Los mercados europeos se desploman por los temores de bloqueo DE30 cae a 12,600 pts, nivel más bajo el 2 de octubre ElringKlinger...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análisis de XTB. Johnson&Johnson ha decidido aplazar los ensayos con voluntarios de su vacuna contra el covid. La bolsa penaliza la cotización...
El optimismo del mercado del lunes y martes se ha evaporado por completo, ya que las cifras récord de COVID recordaron a los inversores los riesgos...
Concho Resources (CXO.US), empresa dedicada a la exploración de hidrocarburos, subió durante la sesión de ayer ya que, según...
¡Muy buenos días a todos! Ya estamos en directo en la apertura de mercados, análisis diario en el que analizamos los eventos ocurridos...
Los índices europeos abren a la baja La reunión del Consejo Europeo sobre el Brexit comienza hoy Solicitudes de desempleo...
Los índices estadounidenses retrocedieron ayer. El S&P 500 cayó un 0,66%, el Nasdaq un 0,8% y el Dow Jones cerró un 0,58% más...
Wall Street abre al alza el miércoles Los principales bancos de EE. UU. publican sus resultados del tercer trimestre Apple...
Durante la sesión de hoy, se podría detectar un repunte en los mercados de metales preciosos que ayer estuvieron bajo la presión de...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario Aprende a Invertir en Directo con Pablo Gil, sesión en la que todos los miércoles...
Antes de la apertura del mercado estadounidense de hoy, tres grandes bancos publicaron sus resultados del tercer trimestre: Goldman Sachs (GS.US), Bank...
DE30 Comencemos el análisis de hoy con el índice alemán. Al observar el intervalo H4, podemos ver que el reciente movimiento alcista...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 vuelve a superar los 13.000 ptos Siemens recibió 400 millones de euros en pedidos...
GBP saltó el miércoles cuando el Reino Unido dijo que continuará negociando con la Unión Europea más allá del...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas la apertura de mercados:
Los futuros europeos apuntan a una apertura plana de la sesión de contado Se espera que hablen muchos banqueros centrales, incluido...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer con pérdidas moderadas. El Dow Jones cayó un 0,55%, el S&P 500 bajó...
Comienza la temporada de resultados en EE. UU. Las acciones estadounidenses a la baja hoy BlackRock reporta activos récord...
