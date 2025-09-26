Apple en verde antes del evento del iPhone
Las acciones de Apple (AAPL.US) pasaron del rojo al verde antes del evento del iPhone de hoy, que se cree que es el mayor espectáculo de la empresa...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Las acciones de Apple (AAPL.US) pasaron del rojo al verde antes del evento del iPhone de hoy, que se cree que es el mayor espectáculo de la empresa...
En 15 minutos, iniciamos el segundo seminario del ciclo de elecciones americanas con Pablo Gil. Conéctate a través del siguiente video:
Dillard's (DDS.US): las acciones subieron hasta un 19% en las operaciones previas al mercado el lunes después de que el gerente de cartera de...
El conflicto de este año en Libia provocó que la producción de petróleo en este país cayera por debajo de los 100.000...
Ayer, las acciones de Ford (F.US) subieron más de un 7% después de que el analista de Benchmark Michael Ward subió al fabricante de...
JPMorgan publicó los resultados del tercer trimestre antes del inicio de la sesión de Wall Street de hoy. El banco estadounidense generó...
Los mercados bursátiles globales tienden a caer durante la sesión de hoy. El DAX alemán (DE30) retrocede más de un 1% y cae...
Petróleo La producción libia aumentó a 300 mil barriles por día la semana pasada, lo que marca una mejora adicional en...
Los datos de inflación del IPC de EE. UU. de septiembre se publicaron hace un momento. La publicación resultó estar en línea...
La semana pasada hablamos de dos posibles escenarios en la Bolsa estadounidense. En este vídeo os enseño como he comprado personalmente el...
TD BANK ha emitido una recomendación para CHFJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada(a mercado) Objetivo:108.70 Stop-Loss:...
Los futuros de Estados Unidos recuperaron la mayor parte de las pérdidas causadas por una noticia pesimista sobre vacunas de Johnson & Johnson...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 pinta el brazo derecho del posible patrón de cabeza y hombros Índice ZEW...
¡Muy buenos días a todos! Comenzamos la semana con el análisis de lo ocurrido en los mercados ¿cómo afectará...
Ayer, los índices bursátiles europeos iniciaron la cotización al alza, haciendo eco del sólido desempeño de las acciones...
Se espera mucha acción esta semana. Donald Trump está de vuelta en la campaña, pero se negó a participar en el debate virtual...
Los mercados de valores europeos abren planos Comienza la temporada de resultados de Wall Street El IPC de EE. UU. se acelera en septiembre Los...
Los índices estadounidenses registraron fuertes ganancias ayer. El S&P 500 ganó un 1,64% y el Dow Jones aumentó un 0,88%. Nasdaq...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor