Coronavirus: Actualización de Mercado
• La pandemia no muestra signos de desaceleración. La OMS informó ayer de un aumento récord de un día en los casos mundiales...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las acciones de HCA Healthcare (HCA.US) subieronmás del 7% en las operaciones previas a la apertura después de que el operador del hospital...
• Se reanudan las discusiones sobre un acuerdo del paquete de alivio en EE. UU. • US500 por encima del nivel de resistencia principal. •...
El dólar estadounidense se encontró bajo presión de venta al final de la semana. Mirando el gráfico EURUSD desde un punto de...
• Los analistas de Bloomberg esperan que el precio de Bitcoin alcance los $ 100,000 en 2025 • Lanzamiento de MimbleWimble de Litecoin en una...
Cotización de los mercados europeos mixto DE30 retrocede hacia 13.000 pts Henkel, Deutsche Post y Zalando actualizaron las...
Los metales preciosos se erigen como los activos con mejor rendimiento en la sesión de hoy, con beneficios que oscilan entre el 1 y el 2%....
¡Muy buenos días a todos! Cerramos la semana analizando los acontecimientos de la jornada ante un fin de semana largo:
Los mercados de valores europeos abren planos Nuevo record de casos por Covid-19 Datos del mercado laboral canadiense de septiembre Se...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,80%, el Dow Jones subió un 0,43%...
Domino's Pizza (DPZ.US) informó resultados mixtos en el tercer trimestre. La empresa ganó 2,49 dólares por acción, lo que...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para GBPCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga sobre el par en los siguientes...
• Trump se niega a participar en un debate presidencial virtual • Las solicitudes de desempleo en EE. UU. se mantienen elevadas • IBM...
El número de estadounidenses solicitando beneficios por desempleo fue de 0,840 millones en la semana que terminó el 3 de octubre, en comparación...
COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo a un ritmo récord. El número de infecciones superó los 36,4 millones...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 lucha en 13,000 pts Suedzucker (SZU.DE) cae a pesar de las sólidas ganancias del...
